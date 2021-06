Les craintes de Charles Dickens concernant une scène de meurtre à couper le souffle révélées dans une exposition

La scène où Bill Sikes la bat à mort a horrifié des générations de lecteurs et le romancier était tellement préoccupé par cela qu’il a invité un groupe d’amis à l’écouter la lire comme une expérience avant de la réaliser pour le public et a demandé aux médecins de vérifier la sienne. santé par la suite.

Une lettre inédite de l’écrivain et les notes de son médecin font partie des objets exposés dans le cadre de More! Oliver Twist, Dickens and Stories of the City – une nouvelle exposition célébrant le roman au Charles Dickens Museum dans le centre de Londres.

Musée Charles Dickens

Le musée de Doughty Street, Holborn, abritait Dickens pendant qu’il écrivait la célèbre histoire qui a depuis été filmée à plusieurs reprises et a inspiré la comédie musicale à succès Oliver !

La lettre révèle comment Dickens a invité un groupe d’amis et de critiques à le regarder jouer la scène violente afin qu’il puisse voir l’effet que cela a eu sur eux tandis que les notes de son médecin révèlent que son pouls habituel d’environ 82 était passé à 120 après avoir lu le passage brutal. avec un de ses amis décrivant l’effet sur l’écrivain comme « surprenant, presque alarmant ».

La conservatrice Louisa Price a déclaré : « Le meurtre de Nancy par Bill Sikes est l’un des événements les plus horriblement mémorables de tous les écrits de Dickens. Il est fascinant de pouvoir montrer la puissance viscérale de la scène et à quel point Dickens se méfiait de l’infliger à son public. Et nous pouvons maintenant voir les preuves cliniques du tribut que son propre travail lui a fait subir. »

Les visiteurs de l’exposition pourront voir la salle où Dickens a écrit le livre et d’autres expositions incluent un collage de l’artiste en ligne Cold War Steve dont l’œuvre inspirée d’Oliver Twist More Sir a été produite pour une œuvre caritative alimentaire.

Il existe également une visite à pied autoguidée qui emmène les fans du livre dans certains des endroits qui y figurent, de Clerkenwell Green où le jeune Oliver découvre la vérité sur les activités criminelles de Fagin à Saffron Hill où son gang de jeunes voleurs s’est caché.