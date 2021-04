Les craintes de guerre en Russie s’intensifient après que Moscou a déployé 50 avions de combat en mer Noire | Monde | Nouvelles

Moscou mène des exercices aériens impliquant des lancements de missiles et des mouvements de bombardiers dans la région contestée. Actuellement, 50 chasseurs, bombardiers et avions d’attaque russes participent à des «exercices au-dessus de la mer Noire». Un rapport de l’agence de presse indépendante russe Interfax a déclaré que les jeux de guerre organisés par Moscou sont susceptibles d’exacerber les tensions dans la région.

Des chasseurs Su-27SM et Su-30SM de fabrication russe, des bombardiers Su-24M et Su-34 et des avions d’attaque Su-25SM3 ont participé aux exercices aériens.

Le rapport d’Interfax indique: «Pendant les exercices, les avions effectueront des lancements de missiles et des bombardements de cibles navales.

L’armée de l’air russe et la flotte russe de la mer Noire devraient également accomplir «des tâches d’accompagnement des groupes d’attaque des navires et des actions dans le cadre de complexes de frappes de reconnaissance tout en assurant la sécurité en mer Noire».

Les jeux de guerre militaires ont vu l’implication d’avions navals et d’hélicoptères de la flotte russe de la mer Noire.

Le déploiement naval de Moscou implique également la frégate Admiral Makarov, qui est équipée de missiles de croisière Caliber.

Les petits missiles Grayvoron et Vyshny Volochek ont ​​également été envoyés dans la région.

La Russie déploie également son aéroglisseur Samum et le dragueur de mines Ivan Golubets dans la région de la mer Noire, près de la Crimée.

Mardi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré que ces exercices navals et aériens répondaient aux menaces de l’OTAN.

LIRE LA SUITE: Biden sous une pression intense pour gifler le projet Merkel avec des sanctions

En juillet 2014, 298 personnes ont été tuées après que le Boeing 777 MH17 de Malaysia Airlines ait été abattu par des rebelles pro-russes opérant dans l’est de l’Ukraine.

La démonstration de force de Vladimir Poutine intervient alors que les renseignements suggèrent que la Russie masse sa puissance militaire près de la frontière ukrainienne.

Maintenant, des vidéos militaires russes montrent un détachement de navires de guerre de la marine russe se déplaçant de la mer Caspienne à la mer Noire.

C’est la première fois qu’un grand nombre de navires de guerre se déplacent de la mer Caspienne à la mer Noire depuis l’époque soviétique.

Il y a eu d’autres rapports de renseignement montrant des troupes russes se déplaçant par chemin de fer dans les régions de Krasnodar, Rostov et Briansk, près de la frontière ukrainienne.

Aujourd’hui, près de 100 000 soldats russes seraient massés à la frontière avec l’Ukraine.