in

Aujourd’hui, un total de 18 avions militaires chinois sont entrés lundi dans la zone d’identification de la défense aérienne taïwanaise. La nouvelle intervient après que le ministre taïwanais des Affaires étrangères a averti que son pays se prépare à une guerre avec la Chine. Il a également demandé à l’Australie des renforts si cette éventualité se produisait.

Taïwan a encouragé l’Australie à accroître le partage de renseignements et la coopération en matière de sécurité alors que Pékin intensifie sa campagne d’intimidation militaire.

Au cours des derniers mois, des dizaines d’avions de l’Armée populaire de libération (APL) ont effectué des sorties dans l’espace aérien de Taïwan.

Chaque fois que des avions chinois s’infiltrent dans l’espace aérien de Taïwan, la démocratie insulaire brouille ses propres avions militaires.

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré lors de l’émission China Tonight d’ABC que Taïwan serait prêt à repousser toute invasion de la Chine.

JUST IN: Poutine profite du chaos allemand et jette le déclin à Berlin

“Et jusqu’à présent, nos relations avec l’Australie sont très bonnes et c’est ce que nous apprécions.”

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a ensuite remercié l’Australie pour son soutien à sa candidature à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Il a déclaré : « Pour autant que je sache, l’Australie a été l’un des membres les plus actifs à soutenir la participation de Taïwan au CPTPP.

« Nous discutons en privé depuis un certain temps.

“Nous comprenons le soutien australien et nous apprécions le soutien australien.”

M. Wu a ensuite salué la création du partenariat stratégique AUKUS.

Ce partenariat est entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, et comprend des connexions avec l’Inde et le Japon.

Wu a déclaré : « Nous sommes ravis de voir que les partenaires aux vues similaires de Taïwan, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie travaillent plus étroitement les uns avec les autres pour acquérir des articles de défense plus avancés afin que nous puissions défendre l’Indo-Pacifique.

“L’Australie est un grand pays, et je suis très heureux de voir que l’Australie va assumer plus de responsabilités pour maintenir la paix et la stabilité dans l’Indo-Pacifique.”