Les craintes de guerre russo-ukrainienne s’intensifient, déclenchant des appels à des pourparlers d’urgence – « Nous n’avons pas peur » | Monde | Nouvelles

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a appelé mercredi à des pourparlers directs avec Moscou alors qu’il s’adressait au parlement après que l’Ukraine a exhorté l’OTAN à préparer des sanctions économiques contre la Russie et à renforcer la coopération militaire avec Kiev afin de dissuader le Kremlin de lancer une nouvelle attaque après avoir rassemblé des troupes.

L’Ukraine et ses alliés de l’OTAN ont tiré la sonnette d’alarme concernant les mouvements de troupes russes près des frontières de l’Ukraine cette année, suscitant des craintes qu’un conflit latent dans l’est de l’Ukraine ne dégénère en guerre ouverte entre les deux voisins.

La Russie accuse l’Ukraine et les États-Unis de comportement déstabilisateur et a rejeté les discussions sur une nouvelle agression russe comme étant fausses et incendiaires. Il a entamé mercredi une nouvelle série d’exercices militaires près de la frontière ukrainienne.

Le président Zelenskiy a déclaré: « Nous devons dire la vérité que nous ne pourrons pas arrêter la guerre sans négociations directes avec la Russie, et aujourd’hui cela a déjà été reconnu par tous, tous les partenaires extérieurs. »

Son administration affirme avoir tenté d’organiser des entretiens en personne entre le président et le dirigeant russe Vladimir Poutine, mais que ses demandes ont été ignorées.

Le Kremlin a déclaré que le président Poutine n’était pas contre l’idée de pourparlers avec Zelenskiy, mais que les pourparlers pour des pourparlers étaient inutiles et que Moscou souhaiterait qu’un ordre du jour approprié soit préparé pour une réunion.

M. Zelenskiy a ajouté : « Je n’ai pas peur d’une conversation directe avec eux, nous n’avons pas peur d’un dialogue direct, nous savons lequel des pays européens soutient l’Ukraine. »

Le leader ukrainien s’exprimait devant un parlement entouré d’une sécurité renforcée de policiers et d’officiers de la garde nationale.

M. Zelenskiy a déclaré la semaine dernière que l’Ukraine avait découvert un complot visant à renverser son gouvernement qui devait être lancé mercredi. La Russie a nié toute implication.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que Moscou était alarmé par le renforcement de ses forces par Kiev dans la région du Donbass et qu’il discuterait de la situation avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken lors d’une réunion à Stockholm jeudi.

Le ministère de la Défense de Moscou a déclaré que les exercices hivernaux russes impliqueraient 10 000 soldats sur plus de 30 terrains d’entraînement. Ils auraient également lieu en Crimée, la péninsule de la mer Noire que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014, et dans une région russe bordant la zone du Donbass contrôlée par les séparatistes dans l’est de l’Ukraine.

L’allié de la Russie, la Biélorussie, a également annoncé des exercices militaires conjoints avec la Russie sur sa frontière sud avec l’Ukraine.

La Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et a soutenu les forces séparatistes dans l’est de l’Ukraine dans une guerre qui, selon Kiev, a fait 14 000 morts.