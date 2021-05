Les craintes de la troisième guerre mondiale explosent alors que le général australien dit «forte probabilité» de conflit avec la Chine | Monde | Nouvelles

Les tensions entre Pékin et Canberra ont augmenté au cours de l’année écoulée à cause de la pandémie de coronavirus et de la récente agression chinoise dans l’Indo-Pacifique. Maintenant, il est apparu que le major-général Adam Findlay a donné un briefing confidentiel aux forces spéciales australiennes l’année dernière, les avertissant d’un conflit avec Pékin.

Le Gén. De division Findlay, qui a depuis démissionné de son poste, a déclaré à ses forces que la Chine était déjà engagée dans une guerre en «zone grise».

Le responsable a ensuite déclaré que l’Australie devait se préparer à la «forte probabilité» que les opérations parallèles de la Chine pourraient déboucher sur un conflit réel.

Après avoir demandé aux troupes qui était la «principale menace (régionale)», le Gén. De division Findlay a déclaré à la Chine.

Ge a ensuite ajouté: «OK, donc si la Chine est une menace, combien de brigades de forces spéciales en Chine?

«Vous devez savoir qu’il y a 26 000 membres du personnel chinois des SOF (Forces d’opérations spéciales).»

Le briefing divulgué a été partagé par le Sydney Morning Herald, qui a rapporté que le général de division Findlay avait émis l’avertissement en avril 2020.

Des sources ont déclaré au média que le responsable avait informé les troupes qu’en cas de conflit avec la Chine, les Forces de défense australiennes (ADF) devaient s’appuyer non seulement sur les capacités aériennes, terrestres et maritimes traditionnelles, mais aussi sur la capacité de l’Australie à utiliser la cyber-guerre et la guerre spatiale.

Ils ont également partagé comment le responsable a souligné la nécessité pour les ADF de réaffirmer sa présence et de jouer au «premier grade» en Asie du sud-est et dans le sud-ouest du Pacifique, décrivant comment l’armée avait découvert des informations montrant que la Chine cherchait à exploiter «notre [Australia’s] absence »dans la région.

Mettant en lumière la relation de l’Australie avec l’Australie, le Gén. De division Findlay a déclaré: «Nous devons nous assurer de ne pas perdre notre élan … de revenir dans la région.»

Cela survient alors que les responsables du gouvernement australien ont commencé à se durcir contre la Chine, le ministre de la Défense Peter Dutton affirmant qu’une guerre contre Taiwan ne peut être écartée.

Le ministre a également déclaré que l’Australie était «déjà attaquée» dans le domaine cybernétique et qu’il souhaitait avoir une «discussion plus franche avec le public» sur les intentions de la Chine.

Michael Pezzullo, le secrétaire du ministère de l’Intérieur, a également averti que les «tambours de guerre» battaient.

Le Premier ministre Scott Morrison a averti le mois dernier que les relations de l’Australie avec la Chine étaient très tendues.

Tout en souhaitant une relation positive avec la Chine, M. Morrison a ajouté: «Ces relations ne peuvent pas être réalisées grâce à un Indo-Pacifique moins libre et moins ouvert.»

La Chine a récemment condamné l’Australie, ses médias d’État publiant de la propagande contre les troupes des ADF.

Le journal Global Times a publié un article alléguant que les troupes australiennes ont commis des crimes de guerre en Afghanistan, alors que les forces se préparent à se retirer du pays.

Cela intervient alors que le Royaume-Uni se prépare à envoyer un groupe de frappe pour porte-avions dans l’Indo-Pacifique le mois prochain, alors qu’il cherche à renforcer sa présence dans la région.

Dirigé par le HMS Queen Elizabeth, le groupe se rendra dans 40 pays, dont l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et Singapour, dans le cadre d’un déploiement d’une durée de 28 semaines et couvrant 26 000 miles nautiques selon la Royal Navy.

Pendant leur séjour dans la région, les navires du groupe de frappe marqueront le 50e anniversaire de la mise en place des arrangements de défense des cinq puissances – une série d’accords de défense lâches entre l’Australie, la Grande-Bretagne, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et Singapour.

Song Zhongping, un ancien instructeur de l’Armée populaire de libération de la Chine, a déclaré que Pékin n’accorderait probablement pas beaucoup d’attention au déploiement.

Il a déclaré: “La Chine accueillera tout déploiement amical, mais ripostera certainement si la Grande-Bretagne devient provocatrice près du territoire chinois.”