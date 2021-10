Les craintes de la Troisième Guerre mondiale montent en flèche alors que la NASA prétend avoir besoin de fusées nucléaires pour rivaliser avec la Chine dans l’espace | Sciences | Nouvelles

Les responsables de l’agence ont témoigné mercredi lors d’une audition du sous-comité des sciences, de l’espace et de la technologie de la Chambre des représentants – et ont appelé à de nouvelles armes pour aider les États-Unis à atteindre Mars avant des puissances telles que la Russie et la Chine. La NASA a appelé les législateurs américains à investir davantage de ressources dans la recherche et le développement de fusées à propulsion nucléaire. Ils ont dit que cela aiderait les humains à atteindre la planète en seulement trois à quatre mois.

C’est la moitié du temps qu’il faudrait aux fusées à propulsion chimique habituelles.

Bhavya Lal, conseiller principal de la NASA pour le budget et les finances, a déclaré lors de la réunion du sous-comité : « Nos concurrents stratégiques, dont la Chine, investissent en effet agressivement dans un large éventail de technologies spatiales, y compris l’énergie nucléaire et la propulsion pour réaliser leurs ambitions de présence humaine lunaire soutenue. , ainsi que des missions scientifiques martiennes et spatiales lointaines.

« Les États-Unis doivent évoluer à un rythme rapide pour rester compétitifs et rester un leader dans la communauté spatiale mondiale. »

Cela survient également après que la Chine aurait testé un missile hypersonique à capacité nucléaire qui a pris les responsables américains au dépourvu.

Le missile aurait fait le tour du globe en orbite terrestre basse avant de se diriger vers sa cible prévue

La fusée à capacité nucléaire aurait transporté un véhicule de glissement hypersonique qui lui a permis de voyager à un rythme rapide.

La NASA se démène maintenant pour que les États-Unis renforcent leurs défenses spatiales alors que la Chine semble faire progresser sa technologie spatiale à un rythme rapide.

Taylor Fravel, un expert de la politique chinoise en matière d’armes nucléaires, a déclaré au Financial Times plus tôt ce mois-ci que les progrès de la Chine sur les armes hypersoniques représentaient une menace unique pour la défense américaine.

LIRE LA SUITE: Les archéologues ont découvert plus de 300 squelettes dans une «scène d’horreur»

« Mais le lancement dans l’espace d’un réacteur nucléaire risque également une propagation catastrophique de matières radioactives si, par exemple, le lanceur devait mal fonctionner et exploser – ce qui serait tout à fait possible si une ruée vers l’espace trop compétitive devait se produire.

« L’énergie nucléaire a également été suggérée pour d’autres applications, telles que l’alimentation d’armes spatiales et de bases militaires sur la Lune et Mars. Il faut donc vraiment qu’il y ait une réflexion internationale sur les applications possibles de l’énergie nucléaire dans l’espace et leur opportunité. Certains des risques pourraient bien l’emporter sur les avantages possibles.