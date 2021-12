Les craintes de l’équipe concernant le Build Back Better Act et Joe Manchin avaient raison

Pour les membres de « l’escouade », un groupe de fervents progressistes de la Chambre, la déclaration du sénateur Joe Manchin s’opposant au Build Back Better Act (BBB) ​​n’a pas été une surprise. Ils avaient longtemps prévenu que ce n’était qu’une question de temps avant que Manchin ne fasse dérailler le projet de loi si un vote sur la législation sur les infrastructures, qu’il soutenait, avait lieu en premier.

Il s’avère qu’ils avaient raison.

Manchin a déjà exprimé diverses préoccupations concernant le projet de loi massif sur le climat et les dépenses sociales, et a demandé à plusieurs reprises qu’il soit réduit. Dans une tentative de faire pression sur le sénateur modéré pour qu’il soutienne la mesure, les progressistes ont fait pression sur les dirigeants démocrates pour qu’ils la maintiennent liée à un vote sur un énorme paquet d’infrastructures connu sous le nom de Bipartisan Infrastructure Framework (BIF), car ce dernier projet de loi était considéré comme une priorité pour Manchin. .

Les projets de loi ont été couplés pendant des semaines, mais ont finalement été séparés en raison de la pression des modérés de la Chambre et de l’assurance du président Joe Biden qu’il obtiendrait un vote oui de Manchin sur BBB. La plupart des progressistes de la Chambre ont voté en faveur du BIF ; en fin de compte, les six membres de la Chambre de « l’escouade » étaient les seuls au sein du caucus progressiste du Congrès à avoir voté contre. À l’époque, ils ont réitéré leurs craintes que l’adoption du projet de loi sur les infrastructures en premier renonce à tout levier dont ils disposaient pour faire pression sur des législateurs modérés comme Manchin pour qu’ils envisagent la loi Build Back Better Act.

Un peu plus d’un mois après ce vote, Manchin a déclaré à Fox News qu’il était « non » sur BBB.

« Nous disons cela depuis des semaines que cela arriverait », a souligné la représentante Cori Bush (D-MO), membre de l’équipe, dans une interview à MSNBC dimanche. « Ayant [the infrastructure bill and BBB] couplés ensemble était le seul levier que nous avions. Et qu’a fait le caucus ? Nous l’avons jeté.

La position de Bush a été reprise par d’autres membres du Squad, comme la représentante Ayanna Pressley (D-MA), et il est maintenant clair que ces progressistes avaient raison de s’inquiéter. Bien que l’on ne sache pas à quel point Manchin est ouvert à une version différente de la loi BBB, les commentaires qu’il a faits contre lui dimanche condamnent effectivement la version actuelle.

Les démocrates tentent de faire adopter le BBB via un processus connu sous le nom de réconciliation budgétaire, qui permet à la législation d’être adoptée par le Sénat à la majorité simple. Ils ont donc besoin des 50 membres du caucus démocrate du Sénat pour l’approuver – une unité fragile impossible à réaliser sans le vote de Manchin. Ce fait a donné à Manchin, le plus grand détracteur du projet de loi au Sénat, beaucoup de voix sur son sort. Au cours des derniers mois, il a montré qu’il était plus que disposé à tirer pleinement parti de cette influence. Il l’a fait à nouveau dimanche, ébranlant le peu de foi que de nombreux progressistes lui avaient laissé.

« Peut-être qu’ils nous croiront la prochaine fois. Ou peut-être que les gens continueront de nous traiter de naïfs », a tweeté dimanche la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY).

Lorsqu’une poignée d’entre nous à la Chambre a averti que cela se produirait si les dirigeants démocrates donnaient à Manchin tout ce qu’il voulait en premier en déplaçant BIF avant BBB au lieu de passer ensemble, beaucoup ont ridiculisé notre position. Peut-être qu’ils nous croiront la prochaine fois. Ou peut-être que les gens continueront de nous traiter de naïfs. https://t.co/TtKW6VOOCF – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 19 décembre 2021

Les progressistes ont longtemps craint que les modérés abandonnent BBB sans le projet de loi sur les infrastructures

Pendant des mois, le PCC a souligné qu’il n’avancerait pas dans le projet de loi bipartite sur les infrastructures sans un vote simultané sur le Build Back Better Act. Les membres craignaient que les modérés, y compris Manchin, abandonnent potentiellement la législation sur les dépenses sociales une fois les infrastructures adoptées. Ils ont pu émettre cet ultimatum parce que la Chambre a également une faible majorité démocrate et le PCC a les chiffres pour empêcher tout projet de loi d’être adopté.

Début novembre, cependant, alors que la pression pour faire adopter le projet de loi sur les infrastructures augmentait à la fois de la part de la Maison Blanche et des modérés impatients, la plupart des membres du PCC ont accepté un compromis. Armés d’un accord écrit des modérés de la Chambre acceptant d’envisager le BBB une fois que le Congressional Budget Office a publié une estimation des coûts, ainsi que la promesse de Biden qu’il obtiendrait le soutien de Manchin, les progressistes ont autorisé le vote sur l’infrastructure à avancer.

« La parole du président est en jeu ici, et je crois toujours qu’il va faire ce qu’il m’a dit et ce qu’il a dit à notre caucus et ce qu’il a dit au pays qu’il ferait », la représentante Pramila Jayapal (D-WA ), a déclaré le président du Progressive Caucus dans une interview à MSNBC la semaine dernière. Manchin « s’est engagé envers le président, le président s’est engagé envers nous, et je pense que nous allons le faire ».

Cette semaine, la Maison Blanche a déclaré que Manchin participait toujours aux négociations pas plus tard que mardi et que Manchin avait apporté au président une version plus limitée du projet de loi qu’il pouvait soutenir. (Comme l’a expliqué Andrew Prokop de Vox, les déclarations de Manchin n’indiquent pas explicitement s’il a fermé la porte à la négociation d’une version différente du BBB.)

« Si ses commentaires sur FOX et sa déclaration écrite indiquent la fin de cet effort, ils représentent un revirement soudain et inexplicable de sa position, et une violation de ses engagements envers le président et les collègues du sénateur à la Chambre et au Sénat », presse de la Maison Blanche. a écrit dimanche la secrétaire Jen Psaki dans un communiqué.

Jayapal, dans l’interview de MSNBC la semaine dernière, a déclaré qu’elle ne regrettait pas la décision du PCC de voter pour le projet de loi sur les infrastructures quand il l’a fait.

« Je ne le regrette pas parce que je pense que notre effet de levier était au maximum », a déclaré Jayapal. « Si nous n’avions pas fait cela, je pense que nous aurions perdu encore plus sur Build Back Better. »

Il est impossible de dire exactement ce qui se serait passé si les progressistes n’avaient pas choisi de faire confiance à la capacité du président à conclure un accord sur BBB.

D’une part, des questions ont été soulevées quant à l’influence réelle des progressistes tout au long de ce processus. Bien que Manchin ait aidé à négocier le BIF, il n’a jamais été tout à fait clair s’il voulait qu’il passe si mal qu’il serait prêt à ignorer ses inquiétudes concernant la taille du BBB et bon nombre de ses programmes. Il est possible qu’il aurait été disposé à voter contre le BBB même si cela signifiait également compromettre la législation sur les infrastructures.

D’un autre côté, il est apparu que la législation sur les infrastructures était une proposition dans laquelle Manchin était assez investi et intéressé à poursuivre. Il a longtemps souligné son soutien au bipartisme et à son engagement en faveur d’une mesure concernant le financement indispensable pour les routes et les ponts qui pourraient recueillir le soutien des démocrates et des républicains. Pour cette raison, l’équipe fait partie de ceux qui pensent maintenant que les démocrates ont fait une erreur de calcul majeure – une erreur qui n’a pas simplement gaspillé une chance de passer BBB rapidement, mais qui a mis les démocrates dans une position dans laquelle la poursuite des négociations sera exponentiellement plus difficile.

La déclaration de Manchin a sapé la confiance

Les démocrates sont là où ils sont maintenant grâce à la confiance.

Les progressistes ont fait un certain nombre de concessions sur BBB, acceptant un cadre de 3 500 milliards de dollars après avoir initialement proposé une option de 6 000 milliards de dollars. Ensuite, ils ont accepté de le réduire davantage à 1,75 billion de dollars, réduisant certaines de leurs priorités clés, notamment l’expansion de la couverture dentaire et visuelle de Medicare.

Tout au long de ce processus, il y a eu une certaine volonté d’aller de l’avant car il y avait toujours le sentiment que Manchin participait aux pourparlers de bonne foi. Et il y avait le sentiment que Biden, qui a souvent vanté le pouvoir de sa relation personnelle avec Manchin, pourrait trouver un moyen d’amener le sénateur à oui. Pour le PCC, la récente déclaration de Manchin semble avoir blessé cette croyance.

« Aujourd’hui, le sénateur Manchin a trahi son engagement non seulement envers le président et les démocrates du Congrès, mais surtout envers le peuple américain », a déclaré dimanche le PCC dans un communiqué. « Il vante régulièrement qu’il est un homme de parole, mais il ne peut plus le dire. »

Maintenant que la confiance est brisée, il sera plus difficile d’aller de l’avant. Les progressistes peuvent se sentir moins disposés à faire des compromis sur les dispositions qui restent en suspens dans le projet de loi, comme la tarification des médicaments et l’expansion de Medicaid, estimant qu’un compromis supplémentaire ne leur rapportera rien de Manchin.

Manchin a également créé une confusion sur ce qu’il veut, ce qui rend difficile pour les dirigeants démocrates de savoir où reprendre les négociations. On ne sait pas s’il n’aime tout simplement pas la forme actuelle de BBB et serait prêt à voter pour la proposition qu’il a apportée à Biden récemment, ou s’il est maintenant non à plus de dépenses.

Le sénateur a également placé le chef de la majorité Chuck Schumer dans une position difficile. Schumer subit une pression croissante de la part de son caucus pour simplement apporter un vote BBB au Sénat, dans l’espoir de forcer Manchin à voter oui.

Les semaines à venir révéleront si Manchin est prêt à envisager une version de la législation qui tienne compte de ses préoccupations, ou s’il est prêt à s’en éloigner complètement. À ces deux égards, cependant, sa déclaration a rendu plus difficile pour les progressistes de croire qu’il est prêt à s’engager sérieusement avec cette législation pour aller de l’avant.