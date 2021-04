Les craintes de radiation des actions BABA offrent une autre opportunité d’achat

La semaine dernière, Alibaba (NYSE:BABA) Les actions ont de nouveau été touchées par les craintes renouvelées que l’action soit radiée aux États-Unis La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré qu’elle avait commencé à mettre en œuvre de nouvelles normes d’audit des sociétés étrangères, une décision qui, selon certains investisseurs, pourrait conduire à la radiation de l’action BABA du NYSE.

Incroyablement, c’est au moins la troisième fois que l’action BABA baisse sur les mêmes nouvelles au cours de la dernière année. J’ai répondu en mai 2020 lorsque la loi sur la responsabilité des sociétés étrangères détenant des comptes a été proposée pour la première fois que les investisseurs d’Alibaba ne devraient pas transpirer pour se retirer de la liste.

Il y a au moins trois raisons pour lesquelles le stock de BABA ne sera pas radié. Ces ventes liées aux gros titres ont et continueront d’être des opportunités d’achat.

Les politiciens ne se soucient pas de l’action BABA

Tous les Américains devraient savoir à ce stade que les politiciens des deux principaux partis ne se soucient pas de faire avancer les choses. Ils se soucient de gagner les élections et ils se soucient de l’opinion publique.

L’ancien président Donald Trump a déclenché une guerre commerciale avec la Chine et en a fait une pièce maîtresse de sa campagne. Lors de sa réélection l’année dernière, Trump a profité de l’opinion publique américaine négative à l’égard de la Chine à la suite de la nouvelle pandémie de coronavirus. La répression des actions chinoises cotées aux États-Unis était un moyen de paraître dur envers la Chine aux yeux des électeurs américains.

Bien sûr, Trump a perdu les élections de novembre. Cependant, son successeur Joe Biden est maintenant dans une situation difficile d’essayer de reconstruire la relation des États-Unis avec la Chine sans paraître «douce».

Personnellement, je ne pense pas que Trump ou Biden se soucient beaucoup de la protection des investisseurs américains contre la comptabilité chinoise. Je crois que Trump voulait paraître dur avec la Chine et Biden veut paraître «pas doux» avec la Chine. Tous deux veulent juste gagner des élections. Je crois que cette répression réglementaire américaine n’est que le dernier exemple de politiciens et de régulateurs qui parlent d’un grand jeu et ont un faible impact.

La suppression de la liste ne serait pas facile

Même si les régulateurs tentent de faire appliquer les nouvelles réglementations comptables, cette application peut être plus difficile qu’il n’y paraît.

La nouvelle réglementation oblige les sociétés cotées aux États-Unis comme Alibaba à prouver qu’elles ne sont pas «détenues ou contrôlées par un gouvernement étranger». Celui-ci ne devrait pas être difficile à prouver pour Alibaba. Tout investisseur en actions BABA sait que l’entreprise est dans la niche du Parti communiste chinois ces jours-ci. Si le PCC appelait tous les coups à Alibaba, il n’y aurait pas besoin de sa propre «répression» interne contre l’entreprise.

En outre, de nouvelles réglementations américaines précisent que les entreprises chinoises seraient radiées de la liste si leurs auditeurs ne sont pas certifiés par le Public Company Accounting Oversight Board après trois années consécutives d’inspection.

Cette règle s’accompagne de ses propres problèmes d’application. Les Américains possèdent en fait des actions d’Alibaba Group Holding Corp, et non d’Alibaba elle-même. Les actions d’Alibaba représentent les actions d’une entité à intérêt variable (EDDV) dont le siège est aux îles Caïmans, et non en Chine. Le VIE est donc répertorié aux États-Unis, pas Alibaba lui-même. En d’autres termes, il peut être extrêmement difficile pour les régulateurs américains d’accéder aux livres réels d’Alibaba. En attendant, je suis sûr que la comptabilité boursière de BABA est propre comme un sifflet.

Enfin, Alibaba a lancé une double cotation à Hong Kong en 2019. Si les régulateurs américains décident finalement de radier les actions d’Alibaba, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Les investisseurs peuvent simplement transférer leurs actions à un courtier américain qui autorise les transactions à Hong Kong et convertir leur investissement en actions de Hong Kong. Les investisseurs américains peuvent également recevoir des espèces pour leurs actions à une valorisation soutenue par la valorisation de Hong Kong.

Alibaba peut se conformer

Le résultat le plus probable est presque toujours le plus simple. Alibaba se tient derrière sa comptabilité. Et son entreprise est en plein essor. Il a enregistré une croissance des revenus de 36,9% et une croissance du bénéfice net de 52,4% au cours du dernier trimestre. Je suis convaincu que la direction d’Alibaba fera tout son possible pour travailler avec le PCC et les régulateurs américains pour maintenir la paix afin qu’elle puisse continuer à croître et à profiter.

La Chine ne veut pas abattre ses propres géants technologiques locaux devant le reste du monde. Les politiciens et les régulateurs américains ne veulent pas risquer de s’aliéner les entreprises chinoises qui cherchent à s’inscrire aux États-Unis. Cela coûterait potentiellement des milliards et des milliards de dollars à Wall Street.

Le stock de BABA ne va nulle part. Les États-Unis, la Chine et Alibaba lui-même ont tous trop à perdre d’une sortie des marchés américains. Les investisseurs à long terme doivent faire confiance à la croissance de l’entreprise. Ils doivent également être convaincus que le statu quo est la meilleure voie à suivre pour toutes les parties concernées.

