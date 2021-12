Les craintes de verrouillage au Royaume-Uni grandissent – ​​Boris déclenche une réunion d’urgence du Cabinet alors que le PM panique à propos de Covid | Politique | Des nouvelles

L’appel intervient au milieu des craintes croissantes d’un autre verrouillage alors que les cas Omicron augmentent.

Alex Wickham de Politico a tweeté: » J’ai annoncé un appel d’urgence du Cabinet Covid dans les prochaines heures.

« Des sources du Cabinet s’attendent à ce qu’elles soient préparées à la possibilité de nouvelles restrictions. »

Cela survient alors que des rapports suggèrent que les responsables élaborent des plans pour un verrouillage des disjoncteurs de deux semaines après Noël.

Le Times a rapporté qu’un projet de règlement était en cours de préparation qui interdirait de rencontrer d’autres personnes à l’intérieur, sauf à des fins de travail, et que les pubs et les restaurants seraient limités au service extérieur uniquement.

Pendant ce temps, le Financial Times a rapporté que Boris Johnson s’était vu proposer vendredi un certain nombre d’options dans le cadre d’un soi-disant plan C, allant de « des conseils légers pour donner un coup de pouce aux gens, jusqu’au verrouillage ».

Le journal a cité des alliés du Premier ministre qui ont affirmé que M. Johnson voulait toujours emprunter la voie de guidage, mais qu’il devait également être réaliste quant à la menace d’Omicron.

Des fuites de minutes du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), vues par la BBC, auraient déclaré que des scientifiques avaient déclaré aux ministres que des mesures plus strictes devaient être mises en place « très bientôt ».

La BBC a rapporté que les conseillers avaient recommandé de passer aux restrictions vues aux étapes un et deux de l’assouplissement des restrictions de verrouillage au printemps. Cela comprenait une interdiction du mélange intérieur et de l’hospitalité intérieure.

Et ils auraient mis en garde contre le report de nouvelles interventions jusqu’en 2022.

Vendredi, le Royaume-Uni a signalé plus de 90 000 nouveaux cas de Covid dans un autre total quotidien record.

Le Premier ministre a averti qu’Omicron est « une menace très sérieuse pour nous maintenant ».

Lors d’une visite dans un centre de vaccination à Hillingdon, dans l’ouest de Londres, vendredi, il a déclaré: « Nous voyons une vague considérable arriver et les gens doivent se préparer et comprendre ce que cela implique. »

Interrogé sur les messages contradictoires du gouvernement et de ses conseillers sur la socialisation pendant les vacances de Noël, M. Johnson a déclaré: « Ce que Chris Whitty et moi disons, c’est qu’il y a une grande vague d’Omicron qui arrive.

« Les gens doivent être prudents. Vous devez penser à votre budget de risque. »

Pendant ce temps, un conseiller gouvernemental de premier plan a averti aujourd’hui qu’un verrouillage du disjoncteur après Noël serait trop tard.

Stephen Reicher, professeur de psychologie sociale à l’Université de St Andrews et membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), qui s’adressait à Times Radio à titre personnel, a déclaré qu’il était temps d’agir.

Le professeur Reicher a déclaré que « toute la science suggère que le plan B ne suffira pas ».

Il a ajouté : « Le seul moyen vraiment, ou du moins le moyen le plus efficace, d’avoir un effet immédiat est de diminuer le nombre de contacts que nous avons.

« À bien des égards, le moyen le plus efficace de diminuer le contact est d’avoir un disjoncteur.

« Maintenant, vous pourriez l’avoir après Noël, le problème est qu’après Noël, il est probablement trop tard, c’est probablement à ce moment-là que nous aurons eu une énorme vague d’infections avec tout l’impact sur la société.

« Quand les gens disent » écoutez, nous ne voulons pas fermer « , bien sûr, nous ne voulons pas fermer. Mais le problème est qu’en ce moment, les choses se ferment de toute façon, à cause de la propagation de l’infection.

« Donc, je pense que nous devons agir maintenant. »

PLUS À VENIR