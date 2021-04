Les craintes de verrouillage se sont atténuées alors que le membre du NERVTAG dit que l’extérieur est sûr – «Besoin de choses positives! | UK | Nouvelles

Robert Dingwall, professeur de sociologie et directeur de l’IGBiS à l’Université de Nottingham et membre du groupe consultatif du gouvernement sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (NERVTAG), est apparu dans l’épisode d’hier de BBC Newsnight. Lundi, les restrictions de verrouillage des coronavirus ont été assouplies en Angleterre pour permettre à des groupes de six de se réunir à l’extérieur.

L’animatrice Katie Razzall a demandé au professeur Dingwall si les gens affluent à l’extérieur lundi et mardi entraîneraient une augmentation des cas, ce qu’il n’était pas d’accord.

Après avoir vu des images d’étudiants profitant d’un temps ensoleillé dans un parc de Nottingham, il a déclaré: «Je pense qu’il y a eu cette tendance dans des villes comme Nottingham avec une importante population étudiante à opposer étudiants et résidents.

«Je veux dire qu’il y a évidemment des points de friction et personne ne va défendre tous les comportements qui ont eu lieu dans les parcs.

«Mais nous avons eu une soirée chaude, nous avons eu l’assouplissement officiel des restrictions, nous avons eu ce qui est un consensus commun, un environnement à très faible risque et nous avons eu beaucoup de gens qui ont spontanément décidé de sortir le soir.

«Et je pense que les dirigeants civiques auraient fait beaucoup mieux pour s’en féliciter et l’approuver comme un pas sur la voie du rétablissement d’une sorte de normalité.»

LIRE LA SUITE: Nottingham forcé de fermer deux parcs après des « scènes épouvantables »

L’année dernière, des députés et des responsables ont attaqué des amateurs de plage dans le sud de l’Angleterre alors que le premier verrouillage du coronavirus prenait fin.

Mais le professeur Mark Woolhouse, épidémiologiste à l’Université d’Édimbourg et membre du comité SPI-M du gouvernement, a déclaré en février qu’il n’y avait pas de risque majeur de transmission.

Il a déclaré aux députés: «Au cours de l’été, nous avons eu droit à tout cela dans les journaux télévisés, des images de plages bondées, et il y a eu un tollé à ce sujet.

«Il n’y a pas eu d’épidémie liée aux plages publiques. Il n’y a jamais eu d’épidémie de COVID-19 liée à une plage, jamais, n’importe où dans le monde, à ma connaissance.

Le Dr Müge Çevik, maître de conférences en maladies infectieuses et virologie médicale à l’Université de St Andrews, a également déclaré à l’époque: «Nous savons depuis un certain temps que seulement 10% environ des événements de transmission sont liés à des activités de plein air.

«Même ces événements impliquent généralement un contact étroit prolongé ou un mélange de temps intérieur et extérieur.»

NE MANQUEZ PAS …

Lors de la levée des restrictions lundi dans le cadre de la feuille de route pour sortir du lock-out, le Premier ministre Boris Johnson a exhorté les gens à faire attention.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street, il a déclaré: «Je dois souligner que ce n’est que grâce à des mois de sacrifices et d’efforts que nous pouvons faire ce petit pas vers la liberté aujourd’hui. Et nous devons procéder avec prudence.

Le Royaume-Uni a déployé 35 014 074 doses hier.

Hier, 4052 autres cas et 43 décès ont également été enregistrés dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Au total, il y a eu 4 345 788 cas et 126 713 décès au Royaume-Uni.