Les craintes d’exode du personnel derrière le plan de bonus proposé par Haas

Nikita Mazepin a élaboré une proposition visant à offrir des primes de fidélité au personnel de Haas, car ils craignent que les gens ne quittent l’équipe à cause du stress.

Le père de Mazepin, Dmitry, a précédemment discuté de ses plans volontaires pour essayer d’inciter son personnel à rester dans l’équipe, et a déclaré que ses plans sont basés sur la reconnaissance du coût personnel qu’il faut pour se rendre à ce qui sera une course record de 23 calendrier l’année prochaine – ainsi que des plans pour impliquer davantage les membres du personnel dans le fonctionnement interne de l’équipe.

Mazepin junior a déjà expliqué à quel point il peut être dommageable pour le moral de voir des membres talentueux de l’équipe partir vers de nouveaux pâturages, et a salué l’attitude de son père dans la façon dont il a géré ses employés dans ses autres entreprises.

« Je lui ai dit que je suis très préoccupé par le départ des gens, des bonnes personnes », a déclaré le pilote de 22 ans à Motorsport.com.

«Je sais que différentes personnes avaient des pensées différentes dans leur tête, mais bon nombre d’entre elles étaient préoccupées financièrement. Et je suis très chanceux et chanceux qu’il l’ait entendu.

« Il a une feuille de route incroyable pour donner ce dont il a besoin à ses employés, qui sont plus de 45 000 dans ses entreprises, et c’est un professionnel, pas moi.

« Il a eu cette idée totalement volontaire pour ne pas, disons, jeter de l’argent aux gens, aussi mauvais que cela puisse paraître, mais pour motiver les gens et leur donner l’opportunité de réaliser certaines choses et d’en être récompensé.

« La chose la plus importante à ce sujet est [that] c’est arrivé de manière totalement volontaire. Il n’en retire rien, à part je pense qu’il est dans une étape de sa vie où il veut redonner des choses parce qu’il a assez de succès.

«Il est maintenant vraiment préoccupé par les personnes qui font le travail acharné, les personnes qui travaillent dans les mines, dans ses usines et les vrais employés au très, très bas niveau des équipes.

« Je ne sais pas si cela arrivera, car cela [the offer] a en fait des clauses pour s’occuper des gens et leur faire vivre une bonne expérience », a déclaré le pilote Haas.

« Cela doit venir de l’équipe parce qu’il [Dmitry Mazepin] est seulement [a sponsor]. D’après ce que je sais, nous sommes de toute façon bien en deçà du plafond budgétaire, donc ça s’en rapprochera un peu.

« Et cela permet aux gens d’avoir une vie meilleure. Et pas seulement eux, mais leurs familles ayant une vie meilleure, ce qui est la chose la plus importante pour en faire un bon succès.