Les craintes du Frexit explosent alors que les tensions entre la France et l’UE culminent | Monde | Des nouvelles

La nouvelle survient alors que des fissures commencent à apparaître dans les relations entre Paris et Bruxelles alors que la prochaine élection présidentielle voit l’opinion profondément divisée en France. Le président Emmanuel Macron a indiqué son désir de régner sur le bloc alors que la France prend son rôle dans la présidence tournante de l’Union européenne, cependant, beaucoup sont contre des liens plus étroits avec l’UE.

S’adressant à Twitter pour exprimer leur point de vue, un certain nombre de responsables français ont fait part de leurs inquiétudes.

Le sénateur français Stéphane Le Rudulier a déclaré : « L’Europe impose parfois des normes contraires aux intérêts nationaux », lors d’un entretien avec LCP News.

Ajoutant au débat, le porte-parole de Montreuil et Bagnolet de Jean Luc Melenchon, Alexis Corbeire, a déclaré : « Si nous arrivons au pouvoir, nous désobéirons sur certains aspects », en parlant de la façon dont son parti interagirait avec l’UE.

Il a ajouté que ce serait « afin de créer un équilibre des pouvoirs différent au niveau européen ».

Parlant de la dépendance vis-à-vis de la France, M. Corbiere a déclaré : « L’Union européenne sans la France n’existe pas. Il est donc possible de se battre et de négocier !

Il a ajouté : « Je pense qu’une certaine forme de protectionnisme, par exemple le protectionnisme solidaire, doit être mis en place, ce que l’UE actuelle ne permet pas !

Poussant plus loin le ton du ressentiment envers l’UE, Jean Terlier de La République en marche a déclaré : « Ce que veut La France, c’est le Frexit, car vous ne pourrez pas désobéir aux traités européens » si la relation avec le bloc se poursuit avec le Status Quo.

Ajoutant à l’argument présenté par M. Terlier, Génération Frexit a tweeté : « Frexit ou désobéir ? Jean Terlier a raison car il faut l’unanimité des États membres pour changer les choses, comme le veut Alexis Corbière.

« Désobéir coûtera très cher, en plus du coût déjà phénoménal de l’UE et de l’euro.

« Il est clair que les Français ne sont pas d’accord entre eux sur l’UE… »

Le tweet ajoute : « Et c’est aussi le cas de Michel Barnier, Valérie Pecresse, Eric Zemmour et Marine Le Pen et d’autres candidats potentiels qui évoquent la supériorité du droit national. Souvenez-vous du cas polonais… »

À quelques mois des élections présidentielles en France, Emmanuel Macron fait pression pour qu’il rassemble l’éventail politique.

Le rythme préélectoral est donné par le candidat à la présidentielle et vedette de la télévision Éric Zemmour, qui a fait irruption sur la scène à l’automne dernier.

C’est un islamophobe pur et dur qui soutient que la France est sur le point d’être envahie par l’islam, digne d’être « le grand remplaçant ».

Il est rejoint par la représentante de longue date de la droite nativiste, Marine Le Pen, qui dit des choses similaires, en écho à son père, depuis des années.

Ensemble, ils contrôlent un peu plus de 30 pour cent des sondages d’opinion.

Mme Len Pen et M. Zemmour ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de l’UE.

Dans une récente initiative de M. Macron pour montrer son soutien à Bruxelles, un drapeau de l’UE a été hissé au-dessus de la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.

Cela a déclenché une furieuse diatribe anti-UE de Mme Le Pen qui a demandé à M. Macron de le remplacer par le drapeau tricolore français, sa colère a été reflétée par beaucoup en France.

Pourtant, pour M. Macron, la menace naissante qui pèse sur sa place à l’Elysée vient d’ailleurs, et non de l’extrême droite alors que Mme Le Pen et M. Zemmour se battent pour le vote.

Valérie Pécresse semble être la principale menace, M. Macron semblant faire tout ce qu’il peut – avec un certain succès – pour placer des charges explosives dans les lignes de faille de son parti, Les Républicains.

En début de semaine, Mme Pécresse a fait une démonstration de force en dévoilant son bureau politique de campagne, dont deux des hommes qu’elle a battus à la primaire du parti le 4 décembre.

Parmi eux, le parlementaire d’extrême droite Eric Ciotti, qui ne cache pas son admiration pour M. Zemmour.

Parmi eux figuraient également l’ancien négociateur européen du Brexit, Michel Barnier.

Elle les appelait « ma grande armée de conquête au service de la France ».

« Grande Armée » était une référence à l’empereur Napoléon tandis que « conquête » était une référence au nouveau parti anti-migration, anti-islam et europhobe de Zemmour, « Reconquête ».

Reportage supplémentaire de Maria Ortega