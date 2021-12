Les craintes d’un accord commercial sur le Brexit éclatent alors que les agriculteurs et les pêcheurs sont confrontés à un trou noir de 94 millions de livres sterling | Royaume-Uni | Des nouvelles

Un document du Département du commerce international (DIT) révèle que le gouvernement s’attend à une baisse de la valeur ajoutée brute (VAB) d’environ 0,7 pour cent (94 millions de livres sterling) pour l’agriculture et de 2,65 pour cent (225 millions de livres sterling) pour les aliments semi-transformés par rapport à 2019. Le L’impact sur les entreprises agroalimentaires britanniques sera dû à la concurrence accrue des importations de viande bovine et ovine australienne, selon le journal.

La présidente de la National Farmers’ Union (NFU), Minette Batters, a déclaré au programme Farming Today de la BBC : « S’il s’agit d’un plan pour de futurs accords, il est très clair que nous avons déjà donné ce qui est considéré comme le marché alimentaire le plus prisé au monde. , pour très peu de retour pour notre économie.

« Si cela doit être la recette du succès des futurs accords commerciaux, cela me laisse honnêtement terrifié pour l’avenir, non seulement pour les agriculteurs d’ici, mais pour les consommateurs qui en sont venus à exiger des normes élevées de bien-être animal, des normes élevées de protection de l’environnement et ils se demanderont en effet ce que cela signifie pour eux. »

L’évaluation du gouvernement note que les impacts estimés pour l’agriculture et les aliments semi-transformés reflètent la spécialisation relative de l’Australie dans ces domaines.

Une étude du DEFRA a conclu que la majorité de la production de bœuf australienne peut répondre aux conditions strictes du Royaume-Uni, y compris l’interdiction d’utiliser des hormones de croissance.

Le rapport note que l’augmentation potentielle des importations de ces produits pourrait profiter aux consommateurs, avec plus de choix et des prix plus bas, mais « concurrencerait également les producteurs nationaux dans ces secteurs ».

L’évaluation d’impact ajoute que plus de 75 pour cent des exportations australiennes de bœuf sont destinées aux marchés d’Asie et du Pacifique, le Royaume-Uni ne représentant actuellement que 0,1 pour cent des exportations en kilogrammes.

Selon l’analyse, la fabrication britannique de véhicules à moteur et de machines devrait gagner le plus dans le cadre de l’accord avec l’Australie.

La production dans les West Midlands et le nord-est de l’Angleterre pourrait augmenter le plus à la suite de l’accord, reflétant la concentration dans ces régions de fabrication. L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord pourraient connaître une augmentation annuelle combinée à long terme de la VAB d’environ 200 millions de livres sterling.

Le secrétaire fantôme au Commerce international, Nick Thomas-Symonds, a déclaré à la même publication que les chiffres « choquants » démontraient que les ministres « ne défendaient pas les intérêts britanniques dans les négociations ».

Il a ajouté: « Les ministres semblent donner la priorité à un communiqué de presse annonçant un accord conclu sur le soutien aux emplois et aux moyens de subsistance ici au Royaume-Uni.

« Le peuple britannique mérite mieux de la part de ce gouvernement incompétent et défaillant. »

Un porte-parole du DIT a déclaré: « L’accord devrait augmenter le commerce avec l’Australie de 53%, stimuler l’économie de 2,3 milliards de livres sterling et ajouter 900 millions de livres sterling aux salaires des ménages chaque année à long terme.

« Cela jouera également un rôle important dans le nivellement du Royaume-Uni, offrant des avantages aux villes et aux zones rurales de tout le pays. »

Il a ajouté que le maintien de normes élevées est une ligne rouge dans toutes les négociations commerciales britanniques, c’est pourquoi l’accord Royaume-Uni/Australie contient des garanties pour soutenir les parties les plus sensibles de la communauté agricole britannique.

Cela comprend une suppression progressive des tarifs sur 10 ans et un « filet de sécurité » qui permet de réimposer des tarifs ou des restrictions si l’industrie fait face à un préjudice grave.