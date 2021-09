Les craintes grandissent pour China Evergrande après le dépassement de la date limite d’intérêt

in

n vue extérieure du China Evergrande Center à Hong Kong

China Evergrande s’est rapproché vendredi du défaut potentiel que craignent les investisseurs, manquant un délai de paiement dans l’une des indications les plus claires à ce jour que le développeur dont les difficultés d’endettement ont effrayé les marchés est en grande difficulté.

La société doit 305 milliards de dollars, est à court de liquidités et les investisseurs craignent qu’un effondrement ne pose des risques systémiques pour le système financier chinois et se répercute dans le monde entier.

Un délai de paiement de 83,5 millions de dollars d’intérêts obligataires est passé sans aucune remarque d’Evergrande et les détenteurs d’obligations n’ont été ni payés ni entendus de la part de la société, ont déclaré à . deux personnes familières avec la situation.

L’entreprise est maintenant dans des eaux inconnues et entre dans une période de grâce de 30 jours. Il sera par défaut si cela passe sans paiement.

“Ce sont des périodes de silence inquiétant car personne ne veut prendre de risques énormes à ce stade”, a déclaré Howe Chung Wan, responsable des titres à revenu fixe pour l’Asie chez Principal Global Investors à Singapour.

“Il n’y a pas de précédent à la taille d’Evergrande … nous devons voir dans les dix prochains jours environ, avant que la Chine ne parte en vacances, comment cela va se dérouler.”

Vendredi, la banque centrale chinoise a de nouveau injecté des liquidités dans le système bancaire, considéré comme un signal de soutien aux marchés. Mais les autorités sont restées silencieuses sur la situation difficile d’Evergrande et les médias d’État chinois n’ont offert aucun indice sur un plan de sauvetage.

Evergrande (3333.HK) a nommé des conseillers financiers et mis en garde contre un défaut la semaine dernière, et les marchés mondiaux ont fortement chuté lundi en raison des craintes de contagion, bien qu’ils se soient depuis stabilisés.

L’énigme pour les décideurs politiques est de savoir avec quelle férocité ils peuvent imposer une discipline financière sans alimenter les troubles sociaux, car un effondrement horrible à Evergrande pourrait écraser un marché immobilier qui représente 40 % de la richesse des ménages chinois.

Les protestations de fournisseurs, d’acheteurs et d’investisseurs mécontents la semaine dernière ont illustré le mécontentement qui pourrait dégénérer en cas de défaut de paiement déclenchant des crises chez d’autres développeurs.

Evergrande a promis de donner la priorité à ces investisseurs et a résolu un paiement de coupon sur une obligation nationale cette semaine. Mais il n’a rien dit sur le paiement des intérêts offshore qui était dû jeudi ou sur un paiement de 47,5 millions de dollars dû la semaine prochaine.

Les détenteurs d’obligations commencent à penser qu’il faudra peut-être un mois environ avant que les choses ne deviennent plus claires et les marchés ont déjà supposé qu’ils subiraient une importante décote.

“Les prix actuels du marché estiment que les investisseurs dans les obligations en dollars d’Evergrande devraient très peu récupérer”, a déclaré Jennifer James, gestionnaire de portefeuille et analyste en chef des marchés émergents chez Janus Henderson Investors.

“Le résultat le plus probable est que l’entreprise s’engagera avec les créanciers pour parvenir à un accord de restructuration”, a-t-elle déclaré, avertissant que si un tel accord était mal géré, “la perte de confiance pourrait avoir des effets de contagion”.

GAGNER DU TEMPS

Les marchés mondiaux ont commencé à se redresser après que le sort d’Evergrande a déclenché une forte baisse, se négociant sur la base que la crise peut être contenue.

Seuls quelque 20 milliards de dollars de dettes d’Evergrande sont dus à l’étranger. Pourtant, les risques à la maison sont considérables en raison des risques pour le secteur immobilier chinois, une vaste réserve de richesses.

“Les ventes de logements et les investissements pourraient inévitablement ralentir davantage – cela réduirait de près de 1 point de pourcentage la croissance du PIB”, ont déclaré les analystes de Société Générale dans une note.

“Plus les décideurs attendent avant d’agir, plus le risque d’atterrissage brutal est élevé.”

Jusqu’à présent, il y a eu peu de signes d’intervention officielle. L’injection de liquidités de 270 milliards de yuans (42 milliards de dollars) de la Banque populaire de Chine cette semaine est la plus grosse somme hebdomadaire depuis janvier et a contribué à mettre un plancher sous les stocks.

Bloomberg Law a également signalé que les régulateurs avaient demandé à Evergrande d’éviter un défaut à court terme, citant des personnes anonymes proches du dossier.

Cependant, le Wall Street Journal a déclaré, citant des responsables anonymes, que les autorités avaient demandé aux gouvernements locaux de se préparer à la chute d’Evergrande.

“Compte tenu du rythme délibéré de l’élaboration des politiques chinoises, les autorités pourraient bien choisir de gagner du temps”, a déclaré Wei-Liang Chang, macrostratège à la DBS Bank à Singapour.

Il a déclaré qu’ils pourraient prolonger l’aide en liquidités pendant la période de grâce sur les paiements de coupons d’Evergrande, étant donné qu’aucune échéance d’obligations en dollars ne se profile avant mars 2022.

Les actions d’Evergrande ont cédé vendredi des gains de jeudi et ont chuté de 12%, tandis que le stock de son unité de véhicules électriques (0708.HK) a chuté de 17% à son plus bas niveau en quatre ans. Ses obligations ont légèrement baissé vendredi et ses obligations offshore à échéance imminente se sont négociées pour la dernière fois autour de 30 cents pour un dollar.