Les craintes grandissent pour une jeune fille de 17 ans disparue qu’on n’a pas vue depuis des semaines

La police est de plus en plus inquiète pour une adolescente disparue qui n’a pas été vue par sa famille depuis plus de deux semaines

Lucy Morris, 17 ans, a dit à sa famille à Harrogate le samedi 15 mai qu’elle se rendait à Leeds pour rester avec un ami.

Un porte-parole de la police du North Yorkshire a déclaré: “Ce qui est inquiétant, c’est qu’elle n’a reçu aucun message texte ni contact sur les réseaux sociaux depuis le 22 mai, ce qui est hors de propos et soulève des inquiétudes quant à sa sécurité.”

Lucy est décrite comme étant blanche, mesurant 5 pieds 3 pouces, les yeux bleus, la silhouette mince et les cheveux blonds jusqu’aux épaules. Elle a un tatouage sur la main gauche qui dit « bienheureuse ».

La police ne sait pas quels vêtements elle portait lorsqu’elle a disparu.

Le porte-parole a ajouté : “Lucy, si vous voyez ou entendez parler de cet appel, veuillez contacter immédiatement la police et informer votre famille que vous êtes en sécurité.”

Toute personne ayant des informations ou une possible observation d’une fille correspondant à la description de Lucy, veuillez appeler la police du North Yorkshire au 101, sélectionnez l’option 1 et parlez à la salle de contrôle de la force. Veuillez citer le numéro de référence 12210122535.