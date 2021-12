Les craintes nucléaires iraniennes éclatent alors que les États-Unis émettent un sombre avertissement – Début d’une nouvelle opération | Monde | Nouvelles

Ce serait une violation de l’accord de l’Iran avec six puissances mondiales – la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni, signé en 2015.

En vertu de l’accord, l’Iran n’était autorisé à enrichir de l’uranium que jusqu’à 3,67 % de pureté.

L’accord a également vu l’Iran accepter de ne pas exploiter plus de 5 060 de ses centrifugeuses IR-1 les plus anciennes et les moins efficaces et de cesser l’enrichissement dans l’installation souterraine de Fordo.

Le pays a également accepté de ne pas détenir plus de 300 kg (660 livres) d’uranium faiblement enrichi.

L’uranium hautement enrichi, qui a une pureté de 20 % ou plus, est généralement utilisé dans les réacteurs de recherche.

