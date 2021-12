Les craintes secrètes d’Arsenal se réalisent avec une « perturbation majeure » qui attend Arteta

Les craintes des entraîneurs seniors et de certains joueurs d’Arsenal se sont concrétisées, Mikel Arteta étant désormais confronté à une « perturbation majeure » s’il retire Pierre-Emerick Aubameyang de son poste de capitaine, selon un rapport.

Aubameyang a été exclu de l’équipe d’Arsenal pour affronter Southampton samedi en raison d’une infraction disciplinaire. Arteta est resté discret sur la racine du problème – avant et après le match.

Cependant, l’Athletic a révélé plus tard Aubameyang avait été licencié après s’être présenté tardivement à la suite d’un voyage à l’étranger.

Le Daily Mail a fait la lumière sur la situation, affirmant qu’Aubameyang s’était rendu en France mercredi pour récupérer sa mère malade. Mais au lieu de rentrer plus tard dans la soirée comme prévu, il est rentré un jour plus tard jeudi. Cela a ensuite eu des implications sur les protocoles Covid-19 du club.

C’était le dernier d’une série d’incidents qui ont tourmenté Aubameyang en tant que capitaine du club. En tant que tel, Le Mirror a supposé qu’un nouveau skipper pourrait être installé après un moment particulièrement encourageant lors du choc des Saints.

Cependant, le dernier en date du Daily Mail a révélé qu’Arteta ferait face à des perturbations importantes s’il enlevait le brassard à Aubameyang.

Ils notent qu’Aubameyang règne dans le vestiaire et que la décision audacieuse pourrait affecter l’harmonie de l’équipe.

La relation du couple est décrite comme un peu plus qu’une relation «fonctionnelle». L’article cite des « sources bien placées » qui affirment qu’Arteta et Aubameyang ne se sont pas entendus sur un certain nombre de fronts depuis que l’Espagnol a pris les rênes.

Les craintes des entraîneurs se sont réalisées

Arteta n’était pas le seul au sein du club à avoir des réserves quant à l’adéquation d’Aubameyang pour le rôle.

L’international gabonais a été nommé capitaine à la suite des tristement célèbres retombées de Granit Xhaka fin 2019. Les pitreries de Xhaka après avoir été remplacé contre Crystal Palace l’ont vu relevé de ses fonctions alors qu’Unai Emery était aux commandes.

Arteta a laissé le brassard sur Aubameyang lors de sa prise de fonction malgré les « réserves préexistantes de personnalités à l’intérieur du club » sur Aubameyang en tant que capitaine.

Peut-être encore plus accablant est l’affirmation selon laquelle ces réservations étaient également détenues par d’autres joueurs, pas seulement par le personnel.

Arsenal « prépare » le double raid de la Juventus

Pendant ce temps, Mikel Arteta » s’attend à ce que de nouveaux visages » arrivent en janvier, et un rapport a levé le voile sur un double raid potentiel de la Juventus qui inclurait Dejan Kulusevski.

L’incertitude sur l’avenir d’Aubameyang, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah pourrait laisser Arteta désespérément à court de puissance de feu. Cependant, selon le média espagnol Tódófíchájés, cela pourrait être corrigé en janvier.

Ils rapportent que l’ailier suédois Dejan Kulusevski pourrait changer de club avec la Juventus à bord avec un mouvement. Un premier accord de prêt est proposé en vue d’un déménagement permanent cet été. Ce type d’accord fait écho à un précédent rapport de Goal qui indiquait que l’option serait fixée à environ 35 millions d’euros.

La Repubblica a affirmé la semaine dernière que le chef d’Arsenal Edu devait arriver à Turin cette semaine pour ouvrir les négociations Kulusevski. Selon Tódófíchájés, l’ex-artilleur Aaron Ramsey pourrait également être visé.

Ramsey est supposé être ouvert à un retour aux Emirats où il a connu son plus grand succès. Ramsey s’est fait un nom dans le nord de Londres en tant que milieu de terrain buteur chic.

Il pourrait rivaliser avec Martin Odegaard dans la position n ° 10, ou pourrait opérer plus loin dans un rôle box-to-box. Quoi qu’il en soit, son expérience serait inestimable pour la jeune équipe d’Arteta.

Un autre prêt avec option d’achat est proposé et la Juve trouverait le déchargement des deux stars « extrêmement satisfaisant ». Une somme de 40 à 45 millions d’euros est indiquée comme étant nécessaire pour conclure les deux accords via leurs options en été. Cela suggérerait que Ramsey coûtera 5 à 10 millions d’euros.

