Les crapauds cannibales sont en tête de l’actualité scientifique de la semaine, car bien sûr, ils seraient

Ainsi, l’actualité scientifique de cette semaine était à peu près dominée par ces crapauds cannibales en Australie, mais il y avait d’autres nouvelles scientifiques importantes cette semaine dignes d’un coup d’œil.

La semaine a commencé avec l’annonce de la découverte de fissures dans la Station spatiale internationale (ISS) et s’est terminée par l’explosion d’une fusée Firefly Aerospace.

Entre les deux, il y avait d’autres nouvelles spatiales, y compris l’ancienne naine brune appelée L’accident qui traversait l’espace à un demi-million de kilomètres à l’heure et des spéculations sur les sphères de Dyson autour des trous noirs alimentant des civilisations extraterrestres avancées.

Passons en revue la semaine qui était en science!

Un crapaud de canne dans l’herbe semblant méchant (Crédit image: Pixabay)

Les crapauds cannibales mangent leurs petits si vite qu’ils créent une course aux armements évolutive

Il s’avère que les têtards de crapauds invasifs en Australie mangent leurs jeunes frères et sœurs et cousins ​​si rapidement et en si grand nombre que cela crée une course aux armements biologiques intergénérationnelle pour voir qui peut évoluer assez rapidement pour battre l’autre.

Les crapauds, qui ont été amenés d’Amérique du Sud en Australie dans les années 1930 sont très toxiques et n’ont pas de prédateurs naturels en Australie (ce qui veut dire quelque chose), sont 30 fois plus susceptibles de rechercher d’autres nouveau-nés de crapauds sans défense à manger tandis que les têtards que leurs cousines sud-américaines.

Cela a amené les nouveau-nés à se développer encore plus rapidement pour atteindre eux-mêmes le stade de têtard afin qu’ils ne soient pas mangés, ce qui rend les têtards cannibales encore plus agressifs pour manger ce que les nouveau-nés restants se trouvent dans les petits bassins dans lesquels ils sont nés.

(Crédit image : NASA)

De nouvelles fissures découvertes dans le module de la Station spatiale internationale

Des responsables russes ont signalé avoir trouvé des “fissures superficielles” dans le module Zarya de l’ISS, sans aucune indication pour le moment s’il y a eu une fuite d’air en conséquence. Les fissures elles-mêmes ne sont que des fissures superficielles à l’extérieur, mais elles devraient s’élargir avec le temps.

Les fissures en elles-mêmes ne sont pas complètement inattendues pour une station spatiale, car la transition du côté jour vers le côté nuit dans son orbite autour de la Terre et vice-versa (qui se produit 16 fois par jour) exerce des pressions de froid et de chaleur extrêmes sur la surface de tout satellite en orbite et une certaine usure est attendue.

Mais, de toute évidence, les astronautes n’aiment pas dans aucun de ces autres satellites, donc tout dommage à l’environnement de l’ISS est préoccupant.

(Crédit image : NASA/JPL-Caltech)

L’Accident traverse la galaxie depuis 10 milliards d’années ou plus

L’Accident, un surnom donné à une naine brune étonnamment rapide, a été repéré à environ 50 années-lumière, voyageant à environ un demi-million de miles par heure. C’est aussi incroyablement vieux.

Les naines brunes sont également connues sous le nom d’étoiles ratées car elles sont environ 13 à 80 fois plus massives que Jupiter, mais toujours pas assez grosses pour déclencher la fusion nucléaire dans leurs noyaux.

Bien qu’habituellement froid et difficile à voir, la vitesse incroyable et la composition chimique de l’Accident indiquent qu’il s’agit d’un vestige du très jeune univers il y a 10 à 13 milliards d’années, avant que les étoiles en explosion ne puissent semer beaucoup de carbone dans l’univers.

Au lieu de cela, cette naine brune principalement à hydrogène et à hélium a été fouettée autour de la galaxie par des corps beaucoup plus massifs depuis ces premiers jours, accumulant ainsi une vitesse assez incroyable.

(Crédit image : Projet de télescope Event Horizon)

Les extraterrestres construisent-ils des sphères de Dyson autour des trous noirs ? Ce n’est pas une si mauvaise idée, en fait

Une nouvelle étude de Taiwan a creusé dans les mathématiques et a découvert que si une civilisation extraterrestre avancée était capable de construire une sphère Dyson, cela vaudrait la peine d’en construire une autour d’un trou noir de masse stellaire.

Les chercheurs ont découvert qu’une sphère de Dyson, une mégastructure théorique entourant une étoile pour mieux capturer l’énergie qu’elle produit, qui est plutôt construite autour d’un trou noir de masse stellaire, pourrait capturer jusqu’à cinq fois l’énergie d’une étoile de même masse.

Étant donné que nous n’avons même pas trouvé de vie ailleurs que sur Terre (jusqu’à présent), tout cela est spéculatif, mais cela pourrait nous donner une meilleure idée de l’endroit où chercher la vie extraterrestre.

(Crédit image : Adrian T / YouTube)

Regardez la fusée Alpha de Firefly Aerospace exploser de manière glorieuse

Enfin, qui n’aime pas une vidéo de grosse fusée ? Firefly Aerospace, une société spatiale privée, en est aux premiers stades du développement de sa fusée de livraison de satellites et a effectué un test le 3 septembre, mais a subi une anomalie en plein vol.

Après avoir culbuté un peu haut dans le ciel, la fusée a explosé de manière vraiment spectaculaire – un moment capturé par plusieurs spectateurs au sol.

Voici quelques photos prises par un ami avec un objectif 500 mm. Plus à venir. pic.twitter.com/qbUTtNncZs3 septembre 2021

J’espère revoir bientôt Firefly au pad. C’était un lancement passionnant à coup sûr! pic.twitter.com/aT0bts0WOf3 septembre 2021

C’est encore mieux en vidéo, que vous pouvez regarder ici.

C’est tout pour cette semaine dans l’actualité scientifique, mais revenez la semaine prochaine alors que l’humanité progresse une étude, une expérience et un lancement de fusée à la fois.