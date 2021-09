Les crapauds de canne envahissants trop mortels même pour l’Australie se tournent vers le cannibalisme

Les têtards de crapauds cannibales envahissants en Australie mangent tellement de leurs jeunes nouveau-nés qu’ils se sont enfermés dans une course aux armements évolutive qui s’accélère.

Les nouveau-nés de crapauds (Rhinella marina), nés par milliers dans de petites mares Down Under, n’ont pas de prédateurs naturels en Australie, mais ils doivent faire face à des têtards de crapauds plus âgés qui se régalent des jeunes amphibiens sans défense. Cela fait que les nouveau-nés se développent à un rythme effréné en têtards eux-mêmes, selon une nouvelle étude publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences des États-Unis d’Amérique, ce qui fait que les têtards deviennent à leur tour des cannibales encore plus agressifs.

Les crapauds de canne ne sont pas originaires d’Australie, mais plutôt d’Amérique du Sud. Selon notre site jumeau LiveScience, le crapaud de canne a été introduit en Australie dans les années 1930 par des cultivateurs de canne à sucre qui pensaient que le crapaud serait une excellente solution de lutte antiparasitaire à leur problème de coléoptère. De seulement 102 crapauds dans les années 1930, la population a explosé à plus de 200 millions.

Cela est dû à la fois à l’absence de prédateurs naturels et à la prolifération naturelle, avec des crapauds femelles capables de pondre plus de 10 000 œufs en une seule fois. Comme les générations suivantes naissent dans le même bassin, les crapauds sans défense sont à la merci des survivants de la génération précédente, qui viennent de développer la capacité de manger par eux-mêmes et dont le métabolisme conduit à un appétit vorace.

“Lorsque ces œufs éclosent pour la première fois, les jeunes ne peuvent pas encore nager ou manger, ils ne peuvent donc à peu près que rester là au fond de l’étang jusqu’à ce qu’ils se développent en têtards”, a déclaré Jayna DeVore, biologiste à la Tetiaroa Society, un non -association à but lucratif de Polynésie française, spécialisée dans les espèces invasives et co-auteur de l’étude.

“Une fois que les nouveau-nés se sont transformés en têtards”, a expliqué DeVore, “ils sont trop gros et mobiles pour que d’autres têtards les mangent, donc les cannibales doivent travailler rapidement s’ils veulent tous les consommer.”

“Ces crapauds sont arrivés au point où leur pire ennemi est eux-mêmes”, a déclaré DeVore à Nature.

La nature invasive des crapauds de canne rend leur évolution en cannibales frénétiques plus facile à identifier

“Quand j’ai vu ce comportement pour la première fois dans la nature, j’ai été étonné de voir à quel point les têtards de crapauds ont recherché avec voracité les nouveau-nés de crapauds et les ont mangés”, a déclaré DeVore.

Pour voir à quel point le comportement cannibale des crapauds s’est développé au fil du temps, l’équipe de DeVore s’est tournée vers la source : les crapauds d’Amérique du Sud. Bien qu’il s’agisse toujours de la même espèce, les 86 années que le groupe envahissant de crapauds a passés en Australie les ont clairement changées.

Alors qu’un certain cannibalisme a été observé chez les crapauds indigènes d’Amérique du Sud, leurs homologues australiens se sont livrés au cannibalisme 2,6 fois plus souvent au cours de 500 expériences avec différents têtards individuels. Les têtards australiens étaient également beaucoup plus attirés par les nouveau-nés que leurs homologues sud-américains. Lors de la mise en place de deux pièges, un avec des nouveau-nés et un sans, les têtards australiens étaient 30 fois plus susceptibles d’entrer dans le piège à nouveau-nés.

“[South American] les têtards n’étaient pas attirés par les nouveau-nés; ils étaient tout aussi susceptibles d’entrer dans le piège vide que le piège à nouveau-nés », a déclaré DeVore. « Cela a démontré que cette forte attirance pour le stade de nouveau-né vulnérable, qui aide les têtards cannibales à détecter et localiser leurs victimes en Australie, n’est pas présent dans l’aire de répartition native.”

Pour lutter contre cela, les nouveau-nés ont réagi en accélérant leur cycle de développement, en passant moins de temps aux stades d’œuf et de nouveau-né. “Nous avons constaté que les couvées de crapauds d’Australie se développaient plus rapidement ; elles atteignaient le stade de têtard invulnérable en quatre jours environ, alors que les couvées indigènes prenaient environ cinq jours”, a déclaré DeVore.

Encore plus incroyable, les nouveau-nés australiens semblent avoir développé un sens lorsqu’un têtard cannibale menace leur couvée, accélérant leur propre développement en réponse. Cela a cependant un coût, car cette maturation plus rapide aux premiers stades des œufs et des nouveau-nés semble conduire à un développement plus lent au stade du têtard.

“La bonne nouvelle est que le cannibalisme peut contrôler la croissance démographique”, a déclaré DeVore. “Donc, bien qu’il soit peu probable que les crapauds de canne s’éteignent, ces comportements cannibales peuvent aider à réguler leur abondance après l’invasion.”

Analyse : les espèces envahissantes ne sont pas une blague

Les espèces envahissantes sont un problème majeur dans le monde, car des humains imprudents propagent différentes espèces partout où nous allons, faisant généralement des ravages dans un écosystème local.

Alors que le crapaud australien est l’un des exemples les plus célèbres d’espèces envahissantes, ce n’est pas le seul auquel l’Australie a dû faire face. Célèbre, les lapins ont été introduits en Australie dans les années 1850 et ont commencé à se reproduire comme des lapins, ce qui représente une menace considérable pour la terre et l’agriculture.

L’Australie n’est pas seule non plus. Le cas le plus connu – l’échange colombien, lorsque les colonisateurs européens ont atteint les Amériques – a introduit dans les Amériques et a ramené en Europe d’innombrables espèces de plantes, d’animaux et d’agents pathogènes contagieux qui ont eu des effets profonds et durables sur les écosystèmes de trois continents.

Heureusement, notre connaissance de ces interactions s’est améliorée au cours du siècle dernier et nous sommes beaucoup plus conscients des espèces envahissantes, mais à mesure que le monde devient de plus en plus interconnecté, les espèces envahissantes ne feront que proliférer avec des conséquences inconnaissables pour l’avenir.