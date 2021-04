Les crashs intéressants Jr. Welter José Zepeda vs. Campa et Elvis Rodríguez vs. Sims Jr.ajouté au Ramirez vs. Taylor

LAS VEGAS (1er avril 2021) – Le combat le plus attendu de la première moitié de 2021 bénéficie désormais d’un puissant soutien.

Le Mexicain José «Chon» Zepeda affrontera le vétéran mexicain Pedro Campa dans une bataille de 10 rounds des poids welters juniors le samedi 22 mai, qui servira de co-star de la lutte pour le titre mondial incontesté de poids jr. poids welter entre le champion WBC / WBO José Ramírez et le monarque IBF / WBA Josh Taylor.

Et, dans une attraction spéciale poids welter junior de 8 rounds, le meilleur espoir dominicain Elvis « The Dominican Kid » Rodríguez franchira une étape sismique dans l’opposition lorsqu’il rencontrera Kenneth « Bossman », originaire de Chicago et ancien fan américain.

Ce triple poids jr. poids welter sera diffusé en direct sur ESPN et ESPN Deportes (diffusion simultanée sur ESPN +) à partir de 20h30 HE / 17h30 PT. L’emplacement, le lieu et les informations sur les billets seront annoncés prochainement.

« Les stars actuelles et futures de la division poids welter junior seront exposées le 22 mai », a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum. «José Zepeda est l’un des 140 meilleurs livres du monde et il aura l’opportunité de consolider son statut face à un mexicain coriace à Pedro Campa. Elvis Rodríguez est un futur champion du monde. Kenneth Sims Jr. ne sera pas un adversaire facile, mais nous pensons que c’est la prochaine étape idéale pour Elvis alors qu’il continue de se développer. «

Zepeda (33-2, 26 KOs) vient de remporter une spectaculaire victoire à élimination directe au cinquième tour en octobre dernier contre l’ancien champion du monde Ivan Baranchyk, dans lequel il a été déclaré «Combat de l’année 2020» et a présenté huit renversements au total qui ont abouti à un coup dur qui a mis fin au combat. Zepeda, deux fois challenger pour le titre mondial qui a conduit le champion du monde unifié José Ramírez à une décision majoritaire lors de sa confrontation en 2019, est invaincu en quatre combats depuis la perte de Ramírez, y compris une décision unilatérale sur le champion du monde à deux poids José. Pedraza. Campa (32-1-1, 21 KOs), de Guaymas, au Mexique, a une fiche de 5-0-1 depuis la seule défaite de sa carrière et vient de remporter une décision majoritaire pleine d’action contre le vétéran de 45 combats Carlos Cardenas.

« Je suis prêt! » Dit Zepeda. «Après mon« combat de l’année »avec Baranchyk, je suis meilleur que jamais. Ce n’est qu’une question de temps avant de devenir champion du monde. »

Rodríguez, entrenado por Freddie Roach (11-0-1, 10 KOs), es uno de los jóvenes talentos élite del boxeo, se fue 5-0 dentro de “La Burnuja” del MGM Grand Las Vegas, incluyendo cuatro nocauts en tres asaltos ou moins. Il a parcouru la distance pour la première fois de sa carrière le 20 février, battant le vétéran argentin Luis Alberto Verón par décision unanime en huit manches. Sims (15-2-1, 5 KO), qui a perdu contre José Ramírez d’un point aux essais olympiques des États-Unis en 2012, s’est battu avec des combattants comme Manny Pacquiao et Jorge Linares dans les rangs rémunérés. Ses pertes sont dues à des décisions proches de Rolando Chinea et de Samuel Teah, mais il en a remporté deux d’affilée depuis le verdict de décision unanime de 2018 contre Teah. Contre Rodriguez, il a la chance de mettre en valeur le pedigree amateur qui l’a vu vaincre des prétendants actuels comme Lamont Roach Jr., O’Shaquie Foster et Albert Bell.

Rodríguez a déclaré: «Je suis très heureux et reconnaissant de cette opportunité et je vais en profiter au maximum. Très heureux de se battre sur cette super carte et d’être le combat qui ouvre la diffusion. C’est une grande étape pour ma carrière et je sais que c’est une excellente occasion de continuer à montrer au monde de la boxe que j’ai le talent pour réaliser de grandes choses.