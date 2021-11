Les créances douteuses de la NBFC devraient augmenter avec la clarification de la RBI sur les normes IRAC, selon les analystes

Il n’y a pas de catégorisation des prêts standard et non productifs pour les NBFC dans le cadre de ce système.

Les créances douteuses signalées par les sociétés financières non bancaires (NBFC) pourraient augmenter après mars 2022, alors que la dernière clarification de la Reserve Bank of India (RBI) sur la mise à niveau des actifs non productifs (NPA) entre en vigueur. Les analystes ont déclaré que les banques suivaient la nouvelle règle sur les mises à niveau, ce sera un nouveau départ pour la plupart des NBFC.

Vendredi, la banque centrale avait déclaré que les comptes de prêt classés comme NPA ne pouvaient être reclassés en actifs «standard» que si l’intégralité des arriérés d’intérêts et de principal était payé par l’emprunteur. La règle s’appliquera à la fois aux banques et aux NBFC. Selon les experts du secteur, la plupart des NBFC revalorisent actuellement les prêts bruts de stade 3, ou NPA, en prêts bruts de stade 2 – ou compte de mention spéciale (SMA)-2 – moyennant le paiement d’une seule tranche.

Anil Gupta, vice-président – notation du secteur financier, Icra, a déclaré que la règle sur la mise à niveau des créances douteuses peut entraîner une augmentation des NPA signalés par certaines NBFC. En outre, il pourrait y avoir une certaine ambiguïté en ce qui concerne la classification de ces comptes lorsqu’une partie des cotisations peut avoir été apurée, mais que certains versements peuvent encore être dus. « Si de tels comptes ont des paiements dus depuis moins de 90 jours, ils sont actuellement classés en phase 2. Mais comme ces comptes seront NPA à l’avenir, ils pourraient également être classés au stade 3. Cela pourrait entraîner une augmentation du provisionnement sur ces comptes classés au stade 3 », a-t-il déclaré.

Les NBFC en Inde suivent les directives de l’Ind-AS, selon lesquelles les prêts en souffrance sont classés en brut stade 1 (prêts en souffrance jusqu’à 30 jours), brut stade 2 (prêts en souffrance entre 31 et 89 jours) et brut stade 3 ( prêts en souffrance depuis plus de 90 jours). Il n’y a pas de catégorisation des prêts standard et non productifs pour les NBFC dans le cadre de ce système.

Dans un rapport publié lundi, Kotak Institutional Equities (KIE) a déclaré qu’en tant que pratique de marché, toutes les NBFC ont préféré avoir une définition uniforme des prêts non productifs et des prêts bruts de stade 3 ou 90 jours en souffrance (dpd). «Cependant, les NBFC peuvent choisir d’avoir des rapports parallèles sous Ind-AS et des dépôts réglementaires auprès de RBI. Notre discussion préliminaire avec les acteurs du marché suggère que les NBFC pourraient ne pas opter pour un reporting parallèle et continuer la pratique actuelle (définition uniforme des prêts non productifs et stade 3 brut). Par conséquent, les prêts bruts de phase 3 augmenteront probablement », a déclaré KIE.

Certains analystes sont d’avis que même si les créances douteuses peuvent augmenter, la clarification réglementaire peut ne pas avoir d’impact significatif sur le provisionnement. Prakash Agarwal, directeur et chef des institutions financières, India Ratings and Research, a déclaré que les non-banques rapporteront des NPA plus élevés, en particulier dans les catégories d’actifs de prêts non garantis à petit prix. « Cependant, il est peu probable que cela ait un impact significatif sur les provisions pour les NBFC et, par conséquent, le compte de résultat (bénéfices et pertes) pourrait ne pas être beaucoup affecté », a-t-il déclaré.

D’un autre côté, Agarwal s’attend à ce que le marché du co-prêt puisse bénéficier des nouvelles normes de classification des actifs. « Cela donnerait un coup de fouet au co-prêt car les normes des banques et des NBFC seront alignées. C’était l’une des questions importantes qui était une cause de défi pour le co-prêt », a-t-il déclaré.

