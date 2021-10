Les créanciers de deux sociétés SREI doivent soumettre leurs demandes d’ici le 22 octobre

Selon les rapports de notation de CARE Ratings, datés du 6 mars, Srei Infrastructure Finance devait des prêts bancaires d’une valeur de 11 117,71 crores de roupies.

Les créanciers de Srei Infrastructure Finance et de sa filiale en propriété exclusive Srei Equipment Finance ont été invités à soumettre leurs réclamations à l’administrateur avant le 22 octobre, car le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) a été lancé contre les deux sociétés.

Le 8 octobre, la magistrature de Kolkata du National Company Law Tribunal (NCLT) a donné son accord pour engager une procédure d’insolvabilité contre les deux sociétés après que la Reserve Bank of India eut déposé des demandes d’insolvabilité. Rajneesh Sharma a été nommé administrateur des sociétés.

« Les créanciers des sociétés peuvent soumettre leurs réclamations avec justificatif au plus tard le 22 octobre 2021 à l’administrateur à l’adresse indiquée dans les annonces. Les créanciers financiers peuvent présenter leurs créances avec justificatifs uniquement par voie électronique. D’autres créanciers peuvent soumettre leurs réclamations avec preuve en personne, par courrier ou par voie électronique », selon un avis public d’invitation à réclamation dans le CIRP contre Srei Infrastructure Finance et Srei Equipment Finance.

À la demande du prêteur du secteur public UCO Bank, la RBI a déposé les demandes d’ouverture du CIRP en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite contre les deux sociétés par l’intermédiaire de Sanjay Ginodia, associé principal de R. Ginodia & Co.

Citant des problèmes de gouvernance et des défaillances des deux NBFC dans le respect de leurs diverses obligations de paiement, la RBI a remplacé le 4 octobre leurs conseils d’administration et a nommé Sharma, ancien directeur général en chef de la Bank of Baroda, en tant qu’administrateur des sociétés. La banque centrale a également constitué un comité consultatif de trois membres pour assister l’administrateur.

Selon les rapports de notation de CARE Ratings, datés du 6 mars, Srei Infrastructure Finance devait des prêts bancaires d’une valeur de 11 117,71 crores de roupies, à l’exception des obligations en circulation et des obligations non convertibles (NCD) d’une valeur de 710,63 crores de roupies. Srei Equipment Finance avait des prêts bancaires en cours d’une valeur de Rs 16 912,21 crore et d’autres titres de créance d’une valeur de Rs 499,45 crore. Toutes ces facilités et instruments ont été notés « D », ou note par défaut, en mars.

Lundi, le scrip de Srei Infrastructure Finance a clôturé en baisse de 4,98% à Rs 6,68 sur l’ESB.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.