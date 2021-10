Mont Gox

Les créanciers de Mt Gox approuvent le plan de réhabilitation et l’ordonnance deviendra définitive le mois prochain

AnTy21 octobre 2021

Le syndic de réhabilitation Nobuaki Kobayashi pour la défunte bourse de crypto-monnaie Mt. Gox a déclaré cette semaine que les créanciers avaient approuvé un plan de distribution de plus de 9 milliards de dollars de Bitcoin.

Selon l’annonce, les créanciers peuvent choisir de recevoir environ 90% des actifs cryptographiques qui leur sont dus en vertu de la proposition approuvée par la majorité des participants votants.

« Environ 99% des créanciers de réhabilitation votants ont voté pour le projet de plan de réhabilitation, et environ 83% du montant total des droits de vote ont été exercés en faveur du projet de plan de réhabilitation.»

Le plan a été envoyé au tribunal de district de Tokyo, mais il n’est pas encore annoncé quand la distribution serait émise.

L’ordre de confirmation devrait devenir définitif et contraignant dans environ un mois, c’est-à-dire dans la seconde moitié de novembre, après quoi d’autres étapes pour recevoir les fonds seront décidées.

Autrefois le plus grand échange Bitcoin au monde, Mt. Gox a subi un piratage entre 2011 et 2013, entraînant la perte de plus de 600 000 BTC. La bourse a fait faillite en 2014.

Certaines pièces de monnaie ont été trouvées par la suite pour lesquelles le plan de réhabilitation civile a été proposé pour la première fois en février, en vertu duquel leurs propriétaires recevraient des fonds partiels.

