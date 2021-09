Les créateurs d’Axie Infinity annoncent leur intention de lancer une version gratuite du jeu

Pour Ange Di Matteo @shadowargel

Celui-ci sera connu sous le nom d’Axie Infinity : Origins et servira de démo gratuite pour les personnes intéressées. L’équipe a précisé que dans cette version, les joueurs ne tireront pas de bénéfices avec les jetons associés au jeu traditionnel.

L’équipe derrière le populaire jeu NFT qui opère sur le réseau Ethereum, Axie Infinity, a indiqué qu’elle travaillait sur une version gratuite du jeu, qui sera particulièrement destinée au public intéressé qui n’a pas autant de connaissances sur cet écosystème et sa dynamique. .

Une version gratuite d’Axie Infinity

Cela a été indiqué par l’équipe dans une nouvelle déclaration officielle publiée sur le blog The Lunacian, où elle a révélé que cette modalité sera connue sous le nom de “Axie Infinity: Origins”, qui intégrera un nouveau système de combat plus dynamique et plus rapide. Fait important, l’équipe a précisé qu’il s’agirait d’une sorte de « démo gratuite », qui ne rapporterait pas de bénéfices à ses participants.

Parmi les objectifs d’Axie Infinity : Origins, il ressort que cette version gratuite sert d’espace de test pour les personnes intéressées par le jeu, où elles peuvent découvrir la dynamique associée avant de procéder à l’investissement pour jouer à la version principale.

Il est à noter que les personnes qui souhaitent jouer à Axie Infinity doivent faire l’investissement pour acquérir un premier groupe de trois Axies, dont un coût estimé à 500 USD chacun en ETH, ou elles ont la possibilité de demander une bourse pour une personne qui est prête à prêter un groupe de monstres qu’elle n’utilise pas, ceci en échange d’un pourcentage des bénéfices capitalisés par le prêt correspondant.

L’ascension d’Axie Infinity

La nouvelle des plans de l’équipe responsable du jeu intervient au milieu du grand boom qu’enregistre Axie Infinity, devenant une alternative très lucrative pour que les gens tirent des revenus du jeu ou créent des bourses afin que d’autres joueurs puissent participer sans avoir à faire le investissement initial correspondant.

Le jeu en tant que tel a gagné en popularité dans des pays comme l’Argentine, la Colombie et le Venezuela, en particulier dans ce pays où divers rapports révèlent que certaines entreprises acceptent même les paiements avec des jetons SLP (Smooth Love Potion) pour leurs produits et services.

Malgré le fait que le nombre d’utilisateurs ait augmenté notablement ces derniers mois, le prix de la principale devise que les joueurs reçoivent, le SLP, a baissé ces dernières semaines, prononçant notamment la chute de ces derniers jours au cours de laquelle le marché des crypto-monnaies a baissé. . Au moment de la publication, le token se négocie à environ 0,089 $ USD, capitalisant des pertes de 8% par rapport à hier.

