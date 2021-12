Les créateurs de ‘Cobra Kai’ annoncent la date de sortie de la saison 5 (exclusif)

La quatrième saison de Cobra Kai sera diffusée sur Netflix le soir du Nouvel An, mais ne soyez pas surpris si la saison 5 arrive plus tôt que prévu. Les acteurs et l’équipe ont terminé la production de la saison 5 la semaine dernière après avoir commencé en septembre et lorsque PopCulture.com a parlé aux créateurs Jon Hurwitz, Josh Heald et Hayden Schlossberg, ils ont pesé sur la sortie de la saison 5 avant la saison 3 et la saison 4.

« Je pense que nous essayons de ne pas trop anticiper, car les choses changent », a déclaré Schlossberg à PopCulture. « Nous parlons d’un an et il y a toujours des facteurs externes qui peuvent changer les choses. Donc, si je suis un fan, je supposerais que les émissions arrivent généralement environ un an après. Comme ces émissions sérialisées, c’est chaque saison est chaque année, mais cela pourrait changer et cela pourrait être plus tôt. Cela pourrait être plus tard, vous savez, j’espère que non, en tant que fan, je sais que les gens veulent voir ces émissions le plus tôt possible, mais nous devons aussi les faire. Et ce qui est cool, c’est que nous en avons certainement plus à venir et que ce sera prêt. J’espère donc qu’il y aura un bon flux régulier pour les fans, au cours des prochaines années. «

La saison 3 de Cobra Kai est sortie le jour du Nouvel An. Cependant, la saison 1 est sortie en mai 2018 tandis que la saison 2 est sortie en avril 2019. Le fait que la saison 5 soit sur le point d’être terminée pourrait signifier que Netflix pourrait la sortir à la fin du printemps ou au début de l’été.

Netflix a repris la saison 5 de la série plus tôt cette année en raison du succès des trois premières saisons. Lorsque la saison 4 arrivera sur Netflix, les fans auront fini de regarder les 10 épisodes avant la nouvelle année. Et cela conduit à se demander s’il y aura une sixième saison de la série et est-ce que les créateurs ont des plans pour que Cobra Kai soit repris pour des saisons supplémentaires »

« Là où nous n’écrivons pas la fin de la série dans la saison cinq, nous écrivons au-delà », a déclaré Heald. « Donc, nous n’avons jamais de plan d’urgence, nous avons juste nos plans. » Cobra Kai est la suite de The Karate Kid et met en vedette Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Martin Kove, Vanessa Rubio et Peyton List.