Les créateurs de « Cobra Kai » expliquent pourquoi la saison 4 de la série Netflix est « explosive » (exclusif)

Les fans de la série Netflix Cobra Kai attendent la sortie de la quatrième saison depuis qu’ils ont terminé de regarder la saison 3 en frénésie en janvier. Et à première vue, la nouvelle saison de la série de suites de The Karate Kid ne va pas décevoir. PopCulture.com a récemment rencontré les co-créateurs et producteurs exécutifs de Cobra Kai, Jon Hurwitz, Josh Heald et Hayden Schlossberg, qui ont décrit l’ampleur de la nouvelle saison.

« C’est une énorme saison de notre émission », a déclaré Hurwitz à PopCulture. « Tous ceux qui ont voulu voir Johnny et Daniel partager beaucoup de temps à l’écran parce qu’ils ont fait équipe à la fin de la saison 3, vous allez réaliser votre souhait. Vous pouvez voir ce que c’est que ces deux gars de essayez de diriger un dojo ensemble et d’enseigner avec les philosophies opposées mais dans le même espace. Donc vous obtenez cela. Vous obtenez le retour de Terry Silver et vous approfondissez sa relation avec Kreese et découvrez s’il est toujours le même fou psychopathe qu’il était dans Karaté Kid 3, ou a-t-il progressé dans la vie d’une certaine manière ? »

Hurwitz a poursuivi: « C’est une saison explosive avec un tournoi qui est vraiment le prochain niveau dans le passé de Karaté Kids, vous êtes vraiment dans les films. C’est comme si vous aviez l’intérêt d’enracinement en tant que Daniel, et dans la saison 1 de notre émission votre intérêt d’enracinement était certains des enfants, mais c’est comme Miguel et Robbie et quelques autres enfants. Maintenant, tant d’enfants ont appris le karaté, que nous avons suivi au cours de ces années dans lesquelles vous êtes émotionnellement investi, des histoires si différentes et tout culmine dans notre plus grand tournoi à ce jour. »

La production de la saison 4 a commencé en février et s’est terminée en avril. C’était la première fois que les acteurs et l’équipe étaient ensemble depuis la fin de 2019, lorsqu’ils ont terminé le tournage de la saison 3. Hurwitz a poursuivi en expliquant les défis auxquels ils sont confrontés pour filmer la nouvelle saison pendant la pandémie de COVID-19.

« Vous portez des masques à l’époque de la saison 4, nous portions des écrans faciaux à tout moment dans le masque, et en tant que réalisateur et en tant que communicateur, vous enlevez certains de vos précieux atouts lorsque vous avez le sourire votre visage et vous pourriez mettre un acteur à l’aise à travers ça. C’est quelque chose que vous savez être dans l’arsenal, mais vous trouvez d’autres moyens. Et la vérité est qu’une fois que vous êtes de retour sur le plateau et que vous faites ce que vous aimer et faire ce que vous feriez dans une journée normale. Vous êtes de retour, et cela vous semble à nouveau naturel. Vous vous adaptez rapidement. Les gens sont capables de s’adapter rapidement aux choses, mais nous avons eu le défi de ne pas pouvoir passer FaceTime avec des gens, à la fois sur le plateau, ou les réunions étaient toutes sur Zooms, au lieu d’entrer dans les bureaux les uns des autres pour des choses. …Mais c’était toutes ces choses que nous étions prêts à relever. Nous avions notre équipe de production et notre équipe COVID ici a fait un travail incroyable. Et tous nos acteurs étaient impatients de se remettre au travail, et c’était une expérience différente, mais une gre à une heure. »