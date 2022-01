Les créateurs de ‘Cobra Kai’ parlent du camée surprise de Carrie Underwood dans la saison 4 (exclusif)

La saison 4 de Cobra Kai est maintenant diffusée sur Netflix, et l’une des plus grandes surprises de la saison est la superstar de la musique country Carrie Underwood faisant une apparition dans l’épisode 9. Underwood a joué au All Valley Karate Tournament dans l’épisode, et l’apparition vient un an après avoir tweeté à propos de l’émission. PopCulture.com a récemment rencontré les co-créateurs et producteurs exécutifs de Cobra Kai, qui ont révélé comment ils avaient fait en sorte qu’Underwood apparaisse dans l’émission.

« C’était l’une de ces choses que nous avions vues après la diffusion de l’émission sur Netflix, vous avez commencé à voir de plus en plus d’activités Twitter de la part de fans célèbres », a déclaré le co-créateur Jon Hurwitz à PopCulture. « Et c’est quelqu’un que nous étions tous ravis de voir, qui a adoré la série, elle et sa famille l’ont regardée. Et quand nous étions dans notre phase d’écriture de la saison 4, nous étions enthousiasmés par le tournoi All Valley, et nous plaisantons toujours à propos de les planches de karaté All Valley, certains de nos personnages préférés. Ce groupe nous rappelle dans la salle de l’écrivain, nous montons un grand spectacle et comment faisons-nous cela génial, et nous traitons les décisions essentielles comme ils sont. »

Hurwitz a également expliqué que les fans sur le plateau du tournoi ne savaient pas qu’Underwood serait là jusqu’à ce qu’il soit annoncé lors du tournage. « Ce sera une surprise pour les fans », a-t-il déclaré. « Nous pouvons dire que lorsque nous avons filmé ce jour-là, nous n’avons pas dit à la foule de fond qui allait être là-bas, alors ils sont tous assis là, des centaines d’entre eux dans les gradins sachant qu’ils nous regardent faire le Afficher.

« Et tout à coup, Ron est là-haut au milieu du tapis annonçant cette interprète musicale, Carrie Underwood, et elle se présente là-bas. Et la réaction que vous voyez de cette foule est authentique parce qu’ils étaient choqués. Ils étaient stupéfaits, et ils étaient en train de basculer lorsqu’elle a donné cette performance incroyable qui nous a tous époustouflés. C’était une chose vraiment spéciale pour le spectacle. L’un de nos jours les plus mémorables sur le plateau de toutes les saisons, et nous avons hâte que les gens le voir. »

Underwood, 38 ans, est devenue célèbre après avoir remporté la quatrième saison d’American Idol en 2005. Elle a depuis sorti huit albums studio, remporté sept Grammy Awards, 17 American Music Awards, 12 Billboard Music Awards et 23 CMT Music Awards.