Les créateurs de CryptoPunks lancent une nouvelle plate-forme NFT, Meebits; Vendez plus de 20 000 œuvres d’art 3D en 24 heures

Larva Labs, créateurs de jetons non fongibles CryptoPunks (NFT), a annoncé le lancement d’une nouvelle plate-forme NFT, Meebits, des personnages 3D basés sur Ethereum échangeables sur la blockchain. La plate-forme se compose de 20000 NFT créés de manière unique qui visent à conquérir le marché et à répondre à la demande actuelle pour ces objets de collection.

Les Meebits sont des avatars NFT 3D générés aléatoirement créés à l’aide de voxels (pixels avec volume) qui diffèrent des avatars CryptoPunks pixelisés en 2D. L’équipe pense que la plate-forme Meebits est la “ prochaine grande chose ” sur les marchés NFT visant le succès de CryptoPunks, qui a généré plus de 550 millions de dollars de ventes collectivement.

Selon une déclaration des créateurs de Larva Labs, Meebits servira d’avatars pour «les joueurs en ligne, les mondes virtuels et la réalité virtuelle» à l’avenir. En plus de ses fonctionnalités 3D, Larva Labs a également apporté des modifications au marché sans frais par lequel les utilisateurs et les détenteurs de Meebits ont la possibilité de personnaliser les transactions et d’échanger des Meebits dans des transactions plus complexes.

Tous les 20 000 Meebits ont déjà été frappés, une société de vente aux enchères néerlandaise facilitant la distribution des personnages 3D. Les propriétaires potentiels de Meebits ont levé en moyenne 2,49 ETH (soit ~ 8000 $) pour frapper un Meebit au hasard. Les Meebits seront stockés dans un fichier de hachage stocké sur un contrat intelligent, similaire aux CryptoPunks.

Dans le billet de blog, les cofondateurs de LarvaLabs, Matt Hall et John Watkinson, ont expliqué l’écriture du processus de stockage,

«Une fois que les 20 000 Meebits auront été frappés, nous publierons le fichier correspondant à ce hachage sur IPFS. Celui-ci contiendra toutes les données d’attribut et de voxel pour chaque Meebit, afin qu’ils puissent vivre à perpétuité. “

Le lancement de Meebits intervient moins d’un mois après que Larva Labs a annoncé la vente aux enchères de CryptoPunks à la maison de vente aux enchères Christie’s le 13 mai lors de la vente du soir du 21e siècle de Christie’s.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.