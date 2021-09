Les créateurs de CryptoPunks signent un accord avec UTA pour apporter des NFT à Hollywood

in

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’accord avec UTA permettra aux CryptoPunks, Meebits et autres séries NFT de Larva Labs d’atteindre les films, séries télévisées, jeux vidéo et autres médias de divertissement pour une plus grande visibilité.

La société à l’origine de la création des populaires CryptoPunks, Larva Labs, a récemment signé un accord avec la United Talent Agency (UTA), une agence liée au secteur du divertissement hollywoodien, pour permettre la représentation des NFT de la société dans des films, des séries de télévision , jeux vidéo et autres médias.

Larva Labs signe un accord avec United Talent Agency (UTA)

Cela a été révélé dans un article publié par The Hollywood Reporter, qui souligne que ce chiffre est une formidable opportunité pour toutes les IP développées par Larva Labs, y compris les populaires CryptoPunks, Meebits et Autoglyphs, de transcender au-delà de l’écosystème des NFT et d’atteindre d’autres médias où ils seront beaucoup mieux connus.

À cet égard, la directrice d’UTA Digital Assets, Lesley Silverman, a déclaré :

“C’est l’une des premières opportunités pour une propriété intellectuelle entièrement issue du monde des crypto-monnaies … d’entrer dans l’industrie du divertissement.”

Pour sa part, le confus de Larva Labs, Matt Hall, a exprimé son enthousiasme pour l’accord et a assuré que travailler avec UTA contribuera à donner une plus grande visibilité et à augmenter la valeur de la série NFT commercialisée par sa société.

L’essor des TVN

Considéré comme l’une des industries les plus révolutionnaires à ce jour en 2021, l’écosystème NFT a rapidement gagné du terrain parmi les créateurs d’art, les fans de l’industrie et les collectionneurs attirés par le contenu numérique.

Actuellement, la collection de CryptoPunks développée et commercialisée par Larva Labs est l’une des plus abouties du secteur, qui remonte à 2017 sur le réseau Ethereum et est devenue particulièrement populaire ces derniers mois après des ventes organisées par des maisons de ventes telles que

Pendant ce temps, le marché du NFT continue d’attirer un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs intéressés par le commerce d’objets de collection numériques. Gardez à l’esprit qu’à ce jour, l’article de ce type vendu pour la somme la plus élevée était “Tous les jours – Les 5 000 premiers jours” vendu par Christie’s, pour lequel environ 69 millions de dollars ont été payés.

Le boom et la rentabilité que ce secteur prouve ont même conduit des entreprises telles que Marvel, Playboy, Coca-Cola, Dolce & Gabbana et bien d’autres réputées à entrer activement sur ce marché, mettant leurs NFT en vente auprès de leur communauté de fans et de passionnés. familier avec cette nouvelle mode.

