Les créateurs de Halo Infinite disent que vos cascades les plus folles font partie de l’ADN de la série

Lundi, une vidéo Halo Infinite à couper le souffle a continué à apparaître sur mon fil Twitter qui ressemblait à quelque chose d’un speedrun de Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La vidéo, du YouTuber australien « Mint Blitz », commence par Master Chief armé d’un énorme marteau derrière un véhicule Warthog. Dans une séquence impressionnante se déroulant en quelques secondes, Mint Blitz balance le marteau pour envoyer le Warthog voler tout en utilisant presque simultanément le nouveau grappin de Master Chief sur le véhicule pour se lancer dans les airs comme Spider-Man. Alors qu’il plane au-dessus de la cime des arbres de Zeta Halo, il utilise la mise sous tension du propulseur – puis, inexplicablement, continue de voler vers l’avant. Après 39 secondes dans les airs, il atterrit enfin, s’asseyant gracieusement au sommet d’une haute tour qui serait probablement autrement inaccessible.

Mint Blitz fait presque assurément quelque chose que le développeur Halo Infinite 343 Industries n’a jamais spécifiquement prévu. Je ne peux pas imaginer que les joueurs soient censés pouvoir voler en ligne droite sans tomber pendant plus d’une demi-minute. Mais d’après une conversation que j’ai eue avec 343 Industries, il semble que le studio accepte de laisser les joueurs découvrir comment faire des cascades aussi étranges et n’envisage pas de corriger ce genre de choses.

« Il faudrait en fait que ce soit quelque chose qui bloque le jeu pour que nous voulions l’arrêter », a déclaré à The Verge le directeur créatif associé de 343 Industries, Paul Crocker. « J’adorerais que quelqu’un réussisse à accélérer le jeu en utilisant une combinaison folle de mécanismes pour y arriver. »

« À moins que ce ne soit la progression du joueur ou sa capacité à profiter du jeu, nous allons le réparer », ajoute le directeur des personnages Stephen Dyck. «Ce sont les types de choses que nous corrigeons. Sinon, nous aimons voir ce genre de choses.

Dyck soutient que repousser les limites est quelque chose qui « fait partie de l’ADN de Halo ». Il a donné l’exemple d’essayer de serrer un véhicule là où techniquement vous n’êtes pas censé le faire. « Si le joueur veut investir du temps et de l’énergie pour le faire, et qu’en fin de compte, il réussit et obtient le véhicule là où il n’était techniquement pas censé le faire ? Génial », dit-il.

« Vous êtes tout à fait capable de le faire »

Crocker a raconté l’histoire d’une époque où l’équipe de développement a passé deux heures à essayer d’introduire un fantôme (une sorte d’aéroglisseur extraterrestre) dans un certain bâtiment. « Quand ils ont écrit cet énorme bug [report] à propos de « Je peux faire entrer un Ghost, nous devons résoudre ce problème », nous avons dit : « Non. Vous êtes tout à fait capable de le faire », a déclaré Crocker.

Voir ce que les joueurs finissent par faire inspire également l’équipe pour ce qu’ils font sur toute la ligne, selon Dyck. « Nous verrons des choses intéressantes vers lesquelles les joueurs gravitent, et nous nous dirons: » Cool, oui, nous allons nous pencher sur celui-là. « »

Pousser les mondes à leurs limites peut prolonger la durée de vie des jeux. Les gens prennent toujours activement du temps sur les speedruns de Breath of the Wild plus de quatre ans et demi après sa sortie originale, par exemple. Et les fans de Halo ont déjà montré qu’ils étaient un groupe persistant, ayant passé sept ans à essayer d’entrer dans une salle de cinématique dans Halo: Reach.

343 Industries n’a pas dit quelle est la prochaine étape pour la campagne de Halo Infinite, nous ne savons donc pas comment le prochain chapitre sur Zeta Halo pourrait se dérouler. Mais pendant que nous attendons ce qui va arriver, j’ai hâte de voir les astuces qui dominent le vol épique de Mint Blitz sur la carte – et il semble que 343 le seront aussi.