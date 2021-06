Les créateurs de la culture honoreront Swizz Beatz, D-Nice au brunch des innovateurs et des leaders ⋆ .

Swizz Beatz et DJ D-Nice passé la majeure partie de la pandémie à offrir des fleurs aux artistes et ils seront désormais honorés pour leurs propres contributions.

Culture Creators revient pour son cinquième brunch annuel des Innovators & Leaders Awards, en partenariat avec YouTube. L’événement aura lieu le 26 juin au Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills et sera diffusé le 1er juillet sur la chaîne YouTube Culture Creators à 17 h HNP / 20 h HNE.

Selon un communiqué de presse publié mardi, Culture Creators souhaite célébrer des «dirigeants distingués et diversifiés». À ce titre, Swizz recevra le prix Icon 2021 pour ses progrès dans la musique et pour ses réalisations. L’un d’eux était l’idée ingénieuse de créer Verzuz au plus fort de COVID-19 en mars dernier, qui présentait des artistes dans une compétition amicale sur leurs discographies.

Il a depuis évolué à partir de faibles connexions Wi-Fi entre Kenneth « Babyface » Edmonds et Nounours Riley à des productions plus grandes que nature mettant en vedette des superstars du rap Veille et Trina.

Née en Suisse Kasseem Daoud Doyen– partagé avec leGrio plus tôt cette année, son et Timbalandl’intention délibérée de faire entrer plus de créateurs noirs dans le giron. Les deux producteurs se sont associés au Triller Network et partagent des capitaux propres avec leurs pairs.

“Moi et Timb avons fait [Verzuz] Appartenant à des Noirs », a expliqué Swizz. « Maintenant, nous avons amené 43 autres créatifs noirs en tant que propriétaires et actionnaires de Verzuz Triller. C’est un nouveau jour, c’est un nouveau départ et montrer aux gens que tout le monde peut gagner. Tout le monde peut manger », a-t-il poursuivi.

« Tout le monde peut aller jusqu’à la ligne d’arrivée avec vous au lieu de simplement dire:« D’accord, merci d’être venu. Bon, à plus tard.’ Moi et Timb, nous avons pensé que c’était important de tout partager et ça a été super. Attendez-vous donc à plus de grandeur parce que nous sommes plus chargés que jamais. »

Derrick “D-Nice” Jones obtiendra le feu vert pour sa quarantaine de club pendant la pandémie, qui a élevé la culture noire lors de la fermeture des salles de concert. Il a eu la présence d’esprit de commencer à faire tourner des airs classiques de R&B, de soul et de hip hop sur Instagram alors que la pandémie se poursuivait.

Il a fait de ses tours un événement culturel qui a attiré l’attention de l’ancienne première dame Michelle obama, Janet Jackson, et Rihanna, entre autres.

D-Nice a déclaré au Grio l’année dernière qu’il était inspiré par le simple fait d’être seul à la maison.

«Je m’auto-isolais. Ma famille est dans un autre état. J’étais ici seul et je me suis réveillé et j’ai juste décidé que la meilleure chose pour moi était d’être immobile parce que j’y vais constamment, et je voulais juste être immobile. Il ne s’agissait pas de proposer des idées ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

« Je viens de décider [that if] Je ne peux pas être avec qui je veux, juste jouer de la musique », a-t-il ajouté.

Parmi les autres lauréats, citons la star de la NBA JaVale McGee et producteur et showrunner multi-Grammy et Emmy Award Rikki Hughes qui sera également reconnu comme un pionnier élargissant l’objectif de la culture noire.

Il y aura également des performances en vedette par #YouTubeBlack Voices Fund Artists par Jensen McCrae et Yung Baby Tate. Swizz et D-Nice n’ont pas encore commenté leur dernier moment de reconnaissance, mais les deux hommes ont été soulignés pour avoir offert un répit pendant la pandémie unique dans une vie.

Tel que rapporté par theGrio, Swizz, D-Nice et Timbaland ont tous reçu le prix ASCAP Voice of The Culture lors de l’événement virtuel de mardi, qui honore «les meilleurs auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs derrière le R&B/hip-hop, rap et chants gospel de l’année dernière.

D-Nice a marqué la reconnaissance avec une publication Instagram et a remercié les artistes d’avoir fait de la “musique intemporelle”.

