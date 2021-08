Les créateurs de Mortal Kombat Legends expliquent le camée Memey piloté par les fans 10z viral

Mortal Kombat Legends : La Revanche du Scorpion a débuté avec un caméo de l’un des personnages les plus reconnaissables du lot Warner Bros. Bataille des royaumes a une intro similaire, mais avec un invité très différent. Ce n’est pas aussi aléatoire qu’il n’y paraît, car certains téléspectateurs peuvent le reconnaître dans l’un des nombreux mèmes de l’histoire de la série. Et ce n’est pas un hasard non plus. Soyez conscient des spoilers pour ladite intro dans les paragraphes suivants!

Le producteur Rick Morales a parlé à ComingSoon de l’intro avec Shaggy de Scooby Doo (qui est également exprimé par Matthew Lillard ici) et comment c’était un clin d’œil direct aux fans.

“De toute évidence, il a été inspiré par ce mème et tout ça”, a-t-il déclaré. “Je pensais que nous avions une opportunité ici que je ne pensais pas que nous devions laisser passer parce que je pense qu’Ed Boon a écrasé cela et a dit que Shaggy n’en ferait pas partie. Combat mortel. C’était le plus proche possible de cela, nous avons donc pensé que nous ferions un service aux fans ici. Et les gens qui comprennent cela comprendront et les autres qui ne le comprendront pas penseront simplement : « Wow, c’est vraiment bizarre ». Et c’est bien aussi. [laughs]”

SAINT KRAP ! Vous aviez raison depuis le début ! #ShaggyKonfirmed pic.twitter.com/1qrUibF1Rc – Ed Boon (@noobde) 31 août 2021

Les gens de ce dernier camp n’ont peut-être aucune idée d’où vient la blague. Essentiellement, cela découle de tous les personnages invités dans Combat mortel. La série a tendance à saisir des icônes d’horreur comme Freddy Kruger et Jason Voorhees ou des stars d’action comme Terminator et Rambo. La violence de ses guest stars tend à ouvrir la porte à la plaisanterie de suggérer des personnages non violents, comme le montre cet article parodique de Hard Drive. Shaggy est devenu l’une de ces blagues qui ont suscité de plus en plus de vapeur.

Variation Hack and Slash Shaggy pic.twitter.com/TGFhfwAVkX – Ed Boon (@noobde) 1er février 2019

Le co-créateur de la série, Ed Boon, est également intervenu et c’est à ce moment-là que le bit a décollé. Boon a tweeté à propos de Shaggy plus de quelques fois au fil des ans, dont le premier était le tweet ci-dessus où quelqu’un a trafiqué une photo de Shaggy dans Combat mortel 11 peu de temps après son événement de révélation en janvier 2019. Un tweet ultérieur avait une interprétation de la version surpuissante du personnage. Ce genre de représentation était la raison pour laquelle Shaggy avait une aura verte autour de lui dans le Bataille des royaumes introduction.

Shaggy ne viendra évidemment pas à Combat mortel 11 puisque NetherRealm se concentre sur son nouveau titre non annoncé. Ce jeu n’aura probablement pas l’amateur de Scooby Snax à la chemise verte, à moins qu’il ne s’agisse d’une sorte de combattant exclusif à WB. Et compte tenu des rumeurs récentes, c’est encore plus improbable que d’habitude.

