Les créateurs de Mortal Kombat préparent le film d’Injustice – The News of Chihuahua – Between the lines

Alors que le DCEU continue son chemin loin de Zack Snyder, dans le monde de l’animation, Batman, Superman, Wonder Woman et le reste des super-héros de la société ont adapté leurs aventures les plus emblématiques des agrafes. Maintenant, DC a annoncé que l’histoire épique du jeu de combat Injustice aura également son propre long métrage d’animation.

En fait, ce sera son prochain film d’animation après Batman: The Long Halloween Part 2, et bien qu’aucun détail de l’intrigue n’ait été révélé, il s’agira d’une adaptation du macro-drame du premier jeu Injustice, dont la première bande-annonce arrivera avec le lancement du prochain film du Chevalier de la nuit.

La saga du jeu vidéo Injustice est développée par NetherRealm, la société responsable de Mortal Kombat, et pour de nombreux fans, elle représente la confrontation définitive entre tous les héros et méchants de DC. Le premier jeu, Gods Among Us, est sorti en 2013 et sa suite est sortie en 2017.

Injustice propose également une série de bandes dessinées originales préquelles, écrites par Tom Taylor, dont le fandom se souvient pour le moment emblématique où Superman tue le Joker en lui perçant la poitrine avec son poing.

Le synopsis officiel d’Injustice Gods Among Us est le suivant: «Injustice revient comme une nouvelle franchise de jeux de combat audacieuse avec un scénario profond et original mettant en vedette une foule de personnages préférés de DC Comics tels que Batman, Superman, Wonder Woman, Solomon Grundy et bien d’autres.

“Situé dans un monde où les frontières entre le bien et le mal se brouillent, les joueurs feront l’expérience de héros et de méchants s’engageant dans des batailles épiques à grande échelle.”

Source: Cependant