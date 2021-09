Les créateurs de Pokémon Go Niantic s’excusent pour les controverses récentes

Image : Niantic

En juin, Niantic a annoncé son intention de commencer à annuler certaines des mesures de Pokémon Go mises en place pour rendre le jeu plus sûr au milieu d’une pandémie mondiale. Début août, ils ont stupéfié tout le monde en passant au travers, réduisant les distances clés de 80 mètres à 40, malgré un énorme tollé de fans. Trois semaines plus tard, ils ont finalement reculé et ont maintenant publié une déclaration étonnamment franche sur la façon dont ils ont tout foutu en l’air.

« Niantic a beaucoup de marge de progression en matière de communication avec nos joueurs », explique la déclaration du producteur exécutif de POGO, Steve Wang. Un commentaire rafraîchissant, simple et honnête, dans une industrie qui est beaucoup plus susceptible d’obscurcir les conneries des entreprises sur «l’amélioration des synergies entre les développeurs et les joueurs» ou ce que vous avez.

Lorsque Niantic a annoncé qu’ils mettaient en place une “taskforce” en réponse à combien ils avaient énervé leurs joueurs cet été, j’admets que j’étais assez sceptique. Ils avaient décidé de réduire de moitié les distances d’interaction dans leur jeu aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, car la variante Covid Delta provoquait de nouveaux pics mortels dans les deux pays. C’était manifestement stupide, et il ne semblait pas qu’il fallait un cercle d’amitié et la confiance tombe pour le reconnaître.

Mais quand le résultat est une franchise comme celle-ci, cela semble un résultat positif pour les joueurs. Tout d’abord, Niantic a clairement indiqué qu’ils avaient finalement réalisé que les distances d’interaction de 80 m pour les Pokestops et les gymnases faisaient tout simplement de Pokémon Go un meilleur jeu, et il est là pour rester, dans le monde entier. Deuxièmement, ils ont compris qu’ils sont absolument nuls à écouter et à communiquer avec leur base de joueurs.

Sur les 80 mètres, Wang est extrêmement clair :

«Nous comprenons que l’augmentation de la distance d’interaction de 80 mètres est devenue un avantage bienvenu pour de nombreux joueurs – cela ressort clairement des commentaires que nous avons reçus de la communauté. Nous voulons donc le garder : comme annoncé la semaine dernière, 80 mètres (et non 40 mètres) seront désormais le rayon d’interaction de base pour les PokéStops et les gymnases dans le monde.

C’est une excellente nouvelle, et honnêtement, c’est extraordinaire qu’ils n’aient pas pris cela en compte il y a plus d’un an, alors que tout le monde le communiquait si fort. Cependant, c’est le genre de chose qui, espérons-le, s’améliorera avec l’autre partie de cette confession :

« Nous devrions communiquer et nous engager davantage avec les formateurs. J’espère qu’avec votre patience et votre compréhension, nous pourrons faire mieux ici.

Reconnaissant qu’il existe de nombreuses façons de s’améliorer, la déclaration de Wang en énonce trois pour commencer. À partir d’octobre, ils publieront un “journal des développeurs” tous les deux mois, qui “partagera les dernières priorités, événements et fonctionnalités du jeu”.

Ensuite, ils prévoient de poursuivre ce qu’ils ont appelé leur groupe de travail, en ayant “des conversations régulières avec les dirigeants communautaires pour poursuivre le dialogue que nous avons commencé ce mois-ci”.

Enfin, pour l’instant, il y a une promesse d’améliorer la page “Problèmes connus” du jeu, qui jusqu’à présent était ridiculement horrible. Pensez à un problème que vous connaissez à propos du jeu : il ne sera pas là. Mais, dit Wang, il “donnera désormais la priorité à une plus grande visibilité sur l’état des bogues existants pour les formateurs”.

Le message explique un peu à quel point il est important que Pokémon Go fasse sortir les gens et se promener, et “découvrir des endroits intéressants”, et bien sûr, c’est pourquoi ils étaient si désespérés de réduire à nouveau ces distances d’interaction, peu importe à quel point le scénario. Rien à voir avec la façon dont les gens sont plus susceptibles de dépenser de l’argent sur des laissez-passer de raid à distance s’ils ne peuvent pas atteindre le gymnase le plus proche de chez eux, non.

Il reconnaît également qu’ils ne sont tout simplement pas équipés pour “ajuster efficacement l’expérience pays par pays”, et donc à partir de maintenant, les changements dans le jeu seront mondiaux. Ce qui, encore une fois, est agréablement honnête. De même que la déclaration de clôture :

“Le manque de communication concernant le rayon d’interaction PokéStop et Gym n’a pas été bien géré de notre part, et ce fut une excellente expérience d’apprentissage sur la façon de mieux interagir avec nos joueurs à l’avenir.”

Alors bravo pour ça.