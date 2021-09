Les créateurs de produits dérivés de Genshin Impact stimulent l’engagement de la communauté

Illustration : miHoYo

Le développeur de Genshin Impact, miHoYo, a une politique particulièrement généreuse envers les artistes fans, et son approbation explicite sur les produits Genshin Impact a créé une communauté artistique incroyablement dynamique.

Le 21 mai, miHoYo a publié son guide de marchandisage Genshin Impact Overseas Fan-Made, qui autorise explicitement la vente commerciale d’articles fabriqués par des fans jusqu’à 200 unités. Il n’y a que quelques restrictions et les artistes n’ont pas à contacter le studio pour les petits lots inférieurs à la limite.

L’environnement juridique du fan art est tellement tendu que des conventions comme la NekoCon ont limité la vente de produits non officiels. Des sociétés de divertissement comme FUNimation ont explicitement déclaré dans le passé que les créateurs des allées d’artistes, qui sont des espaces d’exposition lors de conventions de fans où les artistes indépendants peuvent vendre des marchandises non officielles, « enfreignent les droits d’auteur de Funimation ». Et il est généralement admis parmi les artistes que les propriétés appartenant à des sociétés comme Disney sont totalement interdites. Supergiant Games, en comparaison, a une politique autorisée pour les fanworks commerciaux, mais ses IP sont plus petites en comparaison.

L’environnement quasi-légal des allées d’artistes était le principal moyen de vente de la marchandise des fans avant la pandémie. Mais d’autres voies, comme Kickstarter, ont été plus difficiles à pénétrer pour les fabricants de produits dérivés.

« Il y a une loi tacite. Les allées des artistes sont des zones grises ; Les kickstarters ne le sont pas. Vous ne mettez pas vos affaires sur Kickstarter », explique le concepteur de jeux de société derrière Genshin Tarot, connu professionnellement sous le nom de Brother Ming.

Genshin Impact n’est pas le premier jeu vidéo à avoir une base massive de fans désireux de créer des porte-clés originaux, des breloques de téléphone et des épingles à vendre. Les chiffres exacts sont difficiles à obtenir, mais les artistes indépendants vendent des produits commerciaux de fans lors de conventions de bandes dessinées depuis au moins une décennie ou plus. Covid a conduit une quantité importante de commerce vers des sites Web comme Etsy, et les artistes ont continué à produire des produits de jeux vidéo malgré les difficultés logistiques d’une pandémie mondiale.

Un artiste indépendant et développeur de jeux qui passe par Olivinearc a déclaré professionnellement à Kotaku que les artistes avaient besoin de sécurité financière pour créer des produits dérivés. Tous les artistes ne gagnaient pas assez d’argent pour justifier les coûts de fabrication. Mais Genshin Impact a une base de fans mondiale massive, et la société a une politique différente envers les produits de fans commerciaux.

Par rapport à d’autres sociétés qui détiennent des IP majeures, la volonté unique de miHoYo de reconnaître les créateurs de fans et d’autoriser les ventes commerciales de produits Genshin non officiels a été choquante pour Ming.

“C’est différent… nous pouvons parler à miHoYo”, dit Ming. “[Previously], ils n’ont pas publiquement soutenu [commercial fan artists], mais ils ne faisaient rien non plus pour nous empêcher de faire du fan merch. Nous savions donc qu’il y avait une attitude saine envers nous. Mais ensuite, ils étaient comme, hé, envoyez-nous simplement un e-mail. Et c’était comme : woah… on peut faire ça ?

La politique d’ouverture du studio a permis aux fans de Genshin Impact de fabriquer des produits plus variés que les imprimés, les porte-clés et les breloques qui sont généralement vendus dans les allées des artistes. Au moment d’écrire ces lignes, une recherche rapide sur Kickstarter montre des boucles d’oreilles non officielles, des pulls, des sacs à livres, des jouets en peluche et des bérets. Et les fans étaient prêts à mettre de l’argent pour leur enthousiasme. Au moment de la rédaction de cet article, il y avait 28 Genshin Impact Kickstarters avec un financement d’au moins 10 000 $.

Ming ne s’attendait pas à une réponse lorsqu’il a contacté miHoYo au sujet de la production commerciale de Genshin Tarot. Deux jours plus tard, il a reçu une réponse générique : “Hé, merci de nous l’avoir fait savoir.”

Il existe également de nombreux artistes indépendants qui font la publicité de leurs articles créés par des fans sur Twitter. Olivinearc vend des produits Genshin Impact dans sa boutique en ligne et, bien qu’elle n’ouvre que deux fois par an, elle reçoit quelques centaines de commandes à chaque ouverture. Elle utilise les revenus pour financer le développement de son jeu de roman visuel, et elle cite les revenus des produits non officiels de Genshin Impact comme raison pour laquelle elle a pu étendre sa bande originale.

« Les fans de Genshin sont plus disposés à dépenser pour des biens physiques car ils investissent déjà probablement beaucoup d’argent dans le jeu, et s’ils n’utilisent pas d’argent, ils investissent plutôt plus de temps. Ce qui crée également un investissement émotionnel.

Les créateurs sont ceux qui peuvent susciter l’engagement et apporter [Genshin Impact] au premier plan en permanence.

Alors que miHoYo a toujours organisé des concours de fan art sur les réseaux sociaux, le studio soutient directement les fan artistes via le programme officiel de son créateur. Outre les privilèges spéciaux Discord, le programme accorde également de la monnaie dans le jeu aux créateurs de contenu officiels. Contrairement aux mesures des médias sociaux que les sociétés de jeux exigent généralement pour les streamers, il semble que la politique de création de contenu de miHoYo pour les artistes soit beaucoup plus clémente.

Emnide, qui gère une boutique Etsy où ils vendent des épinglettes des personnages de Genshin Impact, est l’un des nombreux artistes du programme de création de contenu.

« Je viens de remplir le formulaire de candidature, puis les modérateurs du programme ont évalué mon travail pour décider s’il était adapté au programme. Le programme accepte également les petits comptes, de nombreux créateurs de contenu ayant moins de cent abonnés au moment où ils ont postulé », ont-ils déclaré.

L’utilisation de fan art pour la publicité n’est pas sans controverse. Le studio avait déjà fait l’objet de critiques professionnelles pour avoir organisé un concours de conception de fans qui permettait une distribution gratuite sans compensation appropriée. Payer les créateurs avec de la monnaie réelle plutôt que de la monnaie gacha serait idéal, mais le texte fin n’indique pas que miHoYo possède le fan art produit dans le cadre du programme.

Aucun des créateurs ne semblait inquiet que miHoYo revienne de si tôt sur sa politique commerciale de fanworks. Ming semblait particulièrement optimiste.

“[The studio] comprend qu’avoir une communauté de fans très, très active autour des créateurs est le meilleur moyen de garder ce fandom engagé. Ming a dit à Kotaku. « Parce que les joueurs se parleront de gameplay et se plaindront de l’équilibre. Les créateurs sont ceux qui peuvent susciter l’engagement et apporter [Genshin Impact] constamment au premier plan.