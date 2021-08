Les créateurs de “The OA” se réunissent pour la “retraite” de FX avec Brit Marling ⋆ .

in

FX réunit Brit Marling avec son cocréateur de The OA, Zal Batmanglij, pour une nouvelle série limitée intitulée Retreat, a annoncé le réseau le 13 août. Marling et Batmanglij sont sur le point d’écrire et de réaliser la série, Marling jouant également un rôle clé.

“Retreat est une série mystère avec un nouveau type de détective à la barre – un détective amateur de la génération Z nommé Darby Hart”, indique la description de l’émission. «Darby et 11 autres invités sont invités par un milliardaire reclus à participer à une retraite dans un endroit reculé et éblouissant. Lorsqu’un des autres invités est retrouvé mort, Darby doit se battre pour prouver qu’il s’agit d’un meurtre contre une marée d’intérêts concurrents et avant que le tueur ne prenne une autre vie.

La commande de la série a été annoncée par la présidente de FX de la programmation originale, Gina Balian. « Brit Marling et Zal Batmanglij ont livré une histoire pleine de suspense qui met à jour le genre mystère classique avec un nouveau personnage audacieux pour notre époque. Nous sommes ravis que Brit et Zal et le reste de l’équipe créative donnent vie à cette série avec leurs points de vue et leurs soins uniques », a déclaré Balian.

En plus d’écrire, de réaliser et de jouer dans la prochaine série, Marling et Batmanglij seront également producteurs exécutifs aux côtés d’Andrea Sperling.

Battre en retraite, Première à déterminer, FX

