Les créateurs de ‘Veneno’ Javier Ambrossi et Javier Calvo lancent le contenu Suma

Les showrunners espagnols Javier Calvo et Javier Ambrossi, plus connus sous le nom de Los Javis, lancent Suma Content, une nouvelle société de production indépendante basée à Madrid mais opérant à l’international qui remplacera leur label actuel, plus petit, Suma Latina.

La paire est déjà des superstars en Espagne et leur étoile monte à l’étranger. Ils sont responsables de plusieurs productions à succès récentes, notamment la série originale Atresplayer Premium « Veneno », vendue à HBO Max aux États-Unis, et le pick-up Netflix « Paquita Salas », et sont des contributeurs réguliers sur la scène non scénarisée ayant participé au légendaire concours de chant espagnol. « Operación Triunfo » et la « Drag Race España » récemment lancée, entre autres.

Au fur et à mesure que le profil public des partenaires s’épanouissait, il est devenu évident que leurs opérations avaient dépassé leurs accords de production existants, ce qui limitait souvent leur production. Une série dramatique haut de gamme par an n’était plus suffisante pour assouvir leurs ambitions, un nouvel arrangement était donc nécessaire.

« Chez Suma Latina, nous ne pouvions faire qu’une seule production par an et nous avions toujours des accords exclusifs qui limitaient ce que nous pouvions faire. Suma Content est né pour que nous soyons gratuits, plus d’exclusivités », a expliqué Ambrossi à Report Door lors d’une conversation dans leurs bureaux actuels du quartier populaire de Malasaña à Madrid. Bien que bien situé, bien décoré et très apprécié, cet espace n’est de même plus capable de répondre aux besoins des partenaires, et toute l’équipe de Suma Content déménagera dans des locaux plus grands, toujours dans le centre-ville de Madrid, en janvier.

« Une partie du fait de quitter Suma Latina et de travailler avec plus de personnes, plus d’équipement et de lancer cette plus grande entreprise est de pouvoir faire des productions internationales. C’est le plan », a expliqué Ambrossi lorsqu’on l’a interrogé sur leurs ambitions en dehors de la péninsule ibérique. « Depuis ‘Veneno’, nous avons reçu de nombreuses offres, mais nous avons toujours dû dire non, ce n’était pas le moment, car nous n’étions que nous deux et nous avions déjà tellement d’engagements. »

L’un des principaux objectifs des partenaires sera de trouver et d’encourager de nouveaux talents. C’est un objectif partagé par presque toutes les sociétés de production, plateformes et diffuseurs en Espagne, mais Los Javis pense qu’ils sont uniques dans leur volonté de chercher partout ce talent.

« Nous voulons sortir les jeunes créateurs de leur « niche ». Depuis plusieurs années, nous sommes impressionnés par les séries à petit budget sur de petites plateformes, les séries Web autoproduites… et nous pensons qu’il est temps que ces innovateurs prennent les devants en tant que nouvelle génération de créateurs », a expliqué Calvo, rappelant qu’une grande partie de leurs propres premiers travaux ont également été produits pour des plates-formes modestes ou des sites vidéo en streaming gratuits.

« Nous cherchons à défendre la paternité et l’imperfection. C’est pourquoi nos carrières ont été lancées dans de petites salles ou sur des plateformes naissantes comme Atresplayer lors de son lancement. Souvent, lorsque nous allions vers de grands diffuseurs ou plates-formes, ils nous demandaient de changer, et ma réponse était toujours non, c’est l’histoire que je veux raconter en ce moment », a-t-il ajouté.

Pour Los Javis, nouveau talent ne signifie pas nécessairement que jeune talent. Le couple prévoit de continuer à utiliser son propre profil pour créer des opportunités pour ceux qui, historiquement, ont été exclus de la production grand public.

« Nous ne recherchons pas seulement des histoires jeunes, mais des histoires diverses », a déclaré Calvo. « Nous voulons que les femmes créatrices racontent des histoires de femmes, des histoires LGBT traditionnelles racontées par des personnes de cette communauté. Il y a souvent un sentiment de changement dans l’industrie en Espagne, mais la roue n’avance pas assez vite.

Les opportunités ne se limiteront pas aux bureaux de Suma, car Los Javis prévoit de remplir les écrans au pays et à l’étranger avec des personnages et des histoires qui, jusqu’à récemment, manquaient à l’œuvre espagnole.

« Suma Content ouvrira une fenêtre d’opportunité derrière et devant la caméra », a expliqué Ambrossi. « « Veneno » a été une révélation à l’écran, utilisant un casting complet d’acteurs trans pour jouer les rôles trans, mais c’était la même chose derrière la caméra. Pendant la production, chaque équipe avait des personnes trans. C’est un vrai changement, et c’est ce que nous voulons faire.

Travailler avec de nouveaux talents peut être risqué, mais cela s’est avéré être l’une des grandes forces du partenariat professionnel de Javis.

« Je n’ai pas peur de travailler avec de nouveaux talents parce que je me fais confiance en tant que producteur, réalisateur et artiste, et je sais que je peux leur enseigner », a déclaré Ambrossi. « Le problème, ce n’est pas qu’il n’y a pas de femmes de 20 ans qui écrivent, c’est qu’elles n’ont pas eu de premier emploi. Notre responsabilité est de leur donner leur premier emploi.

Calvo est tout aussi confiant de travailler avec des acteurs non éprouvés et pense qu’il y a des avantages distincts à le faire. « Sur ‘Veneno’, travailler avec de nouveaux acteurs, nous aurions peut-être besoin de faire un plan 10 fois au lieu de deux, mais dans ces 10 plans, quelque chose de nouveau et de spécial est toujours sorti, et c’était passionnant de vivre un processus qui n’était pas si industrialisé.

Bien que les détails spécifiques des premières productions du nouveau label soient toujours gardés secrets, Calvo et Ambrossi ont à peine pu rester immobiles pour l’enthousiasme qu’ils partagent à propos du pipeline de développement précoce de la société, laissant échapper que plusieurs productions à venir ont des partenaires internationaux, et ce genre , le format et la plate-forme ne sont pas des facteurs limitatifs.

« Tout! » Ambrossi a pratiquement crié lorsqu’on lui a demandé sur quels types de projets ils travaillaient actuellement. « Nous préparons des films, des séries, des documentaires, des pièces de théâtre et des formats de divertissement. Nous avons une énorme équipe qui grandit lentement, et nous allons tout faire !

Dans l’immédiat, la dernière production des partenaires « Cardo », produite à nouveau avec les partenaires Atresmedia TV et Buendía Estudios, devrait être lancée le 7 novembre sur Atresplayer. Co-créé par Claudia Costafreda – scénariste sur « Veneno » et réalisatrice de « Cardo » – et l’actrice Ana Rujas (« Toc Toc »), le projet réfléchira sur les canons de la beauté féminine existant dans la société et le vide souvent partagé par ceux de la génération née entre le milieu des années 80 et les années 90 – ceux qui ont maintenant un peu plus de 30 ans.

