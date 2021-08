Les créateurs de vêtements pour hommes ramènent la cape – WWD

Aussi superflu que cela puisse paraître, la cape est l’un des vêtements les plus fonctionnels et polyvalents de l’histoire de la mode masculine.

Les capes et capes militaires portées par les soldats britanniques et russes dans les années 1920 et 1930 offraient une protection contre les intempéries et servaient également de tapis de sol et de tente de fortune, selon Andrew Groves, professeur de stylisme à l’Université de Westminster à Londres.

Et voilà, les capes ont fait une apparition surprenante sur les podiums printemps 2022 de Céline et Saint Laurent, la collection couture automne 2021 de Giambattista Valli et la première collection couture Fendi de Kim Jones.

Ce qui donne?

“La réapparition des capes sur les podiums est une réaction aux événements mondiaux sans précédent des 18 derniers mois et un besoin de se reconnecter à des vêtements plus simples”, a déclaré Groves dans une interview. “En se concentrant sur la matérialité, le tissu et le drapé, les capes agissent comme une couverture de confort, un moyen de se cacher lorsque nous nous sentons vulnérables en des temps si incertains.”

“Je pense que cela peut avoir quelque chose à voir avec l’idée d’emballage et de protection”, a déclaré Valerie Steele, directrice du musée du FIT. « La protection est quelque chose dont les gens ont ressenti le besoin à cause de la pandémie. »

Elle a décrit la cape comme un « vêtement vraiment basique et ancien » porté par les Aztèques et d’innombrables cultures autour de la Méditerranée.

Pourtant, sur les podiums contemporains, ou comme représentés dans les films de mode, les capes de créateurs pour hommes télégraphiaient un glamour et une élégance extrêmes, avec une part de mystère, qui semble parcourir le fil du vêtement.

“Il y a un certain panache ou un drame à ce sujet”, a déclaré Steele, mentionnant les associations lointaines de la cape avec des héros et des méchants de dessins animés, ainsi que des artistes extravagants comme Liberace.

La cape a également connu un moment de culture pop interrogative dans un épisode de “Seinfeld” de 1994, lorsque Jerry et Elaine aperçoivent Frank Costanza dans la rue avec un homme mystérieux portant des lunettes de soleil et une cape. (Il s’est avéré être l’avocat du divorce de Constanza.)

Selon Groves, les capes ont pris de l’importance en tant que vêtement d’homme dès 500 av.

« Historiquement, le rôle du tribun romain, qui portait de longues capes rouges, était de protéger les citoyens ordinaires de l’oppression des nobles et de défendre leurs libertés contre l’autorité du sénat et des consuls », a-t-il noté. « Cette tradition donne naissance à la notion de croisés capés, qui préservent la justice, combattent le crime et commettent des actes héroïques. »

D’un autre côté, les bandits de grand chemin et les voleurs ont également enfilé des capes depuis toujours, et ces vêtements sont donc également devenus le symbole de la dissimulation et du secret.

« Le bandit de grand chemin du XVIIe siècle était une influence évidente chez Saint Laurent, tandis que les capes de Giambattista Valli évoquaient des idées de magiciens lorsqu’elles étaient associées à une tenue de soirée », a commenté Groves. «Des capes ultra-fines flottaient férocement dans les airs alors que les vélos FMX couraient vers le ciel à Céline. C’est incroyable de voir comment un vêtement aussi simple en apparence peut être réinventé de tant de manières différentes.

Selon le professeur, les capes et les manteaux plaisent aux hommes qui embrassent les vêtements « pour leurs possibilités romantiques » et comme moyen d’exprimer un sentiment de liberté.

“Ils transcendent les caprices de la mode et nous permettent de nous connecter à des temps plus mystiques et anciens”, a déclaré Groves. « Les capes sur le podium lors des récents défilés de vêtements pour hommes démontrent la diversité des approches et le sens que ce vêtement en apparence simple peut apporter. »

Slimane a également inclus plusieurs capes dans sa collection automne 2021 pour Céline, et les montre occasionnellement depuis la fin des années 1990, utilisant souvent de la soie noire normalement utilisée pour les collections pour femmes.

Selon la maison, le designer présente des capes “pour réintroduire et faire référence à l’historicisme, une perspective rafraîchie et une réinvention de ses conceptions et idées antérieures sur le genre”.

Outre Liberace, d’autres hommes célèbres qui ont porté des capes incluent Evel Knievel, Elvis Presley et Mick Jagger tandis que les personnages fictifs vont de Superman et Batman à Dracula, Dark Vador, Sherlock Holmes, Zorro et Phantom of the Opera.

“Aucun d’entre eux n’avait besoin de porter une cape pour faire son travail, mais en porter une donnait une impression de drame romantique et de mise en scène à leur travail”, a commenté Groves.

Malgré sa longue histoire en tant que vêtement masculin, les capes sont également portées depuis des siècles par les femmes, a déclaré Steele, notant qu’elles sont devenues à la mode à la fin du 19e siècle et «disons 60 pour cent du 20e siècle. Beaucoup de robes de soirée couture avaient des capes… parce que c’était une forme plus tolérante et plus flexible pour que vous puissiez avoir toutes sortes de robes de soirée et pouvoir porter une cape par-dessus.

Groves a noté que les capes portées avec les tenues de soirée pour hommes étaient à la mode dans les années 1970, et à nouveau au début des années 1980 dans le cadre du style « New Romantic ».

Il a également noté que la Westminster Menswear Archive possède un certain nombre de capes, dont une de la première collection de la marque italienne Stone Island en 1982 : elle peut également être transformée en tapis de sol si nécessaire.

