Les créateurs de Westworld, utilisant leur société Kilter Films, font équipe avec Craig Macniell et Clay Chapman, le duo derrière le film d’horreur SXSW The Boy, pour développer une série d’horreur sur Amazon, a rapporté en exclusivité Deadline. Unknown est «une série d’anthologies d’horreur psychologique qui plonge dans les recoins du paysage américain, sondant l’intersection du folklore et de notre histoire sanglante du vrai crime».