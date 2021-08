Les créateurs expliquent comment ils ont réussi un épisode de protestation parfait

ATTENTION : cet épisode contient des spoilers pour la saison 2, épisode 3 de Ted Lasso.

Vous allez vouloir vous arrêter et porter une attention particulière à l’épisode trois lorsque vous regardez la nouvelle saison de Ted Lasso sur Apple TV+.

Il se concentre principalement sur le pouvoir unique de l’activisme et de la protestation dans le sport. Bien qu’il soit généralement connu comme une émission légère et facile à regarder, cet épisode n’avait pas peur de se balancer un peu plus gros sur celui-ci. Les créateurs ont été inspirés par des gens comme Marcus Rashford, Raheem Sterling et Rio Ferdinand en Premier League ainsi que par des gens comme Colin Kaepernick dans la NFL.

Cet épisode particulier était un épisode unique réalisé par Ezra Edelman, le réalisateur oscarisé du documentaire OJ: Made In America.

“Il était le réalisateur parfait pour cet épisode parce qu’il a pu nous aider à trouver la nuance entre ce qui serait un geste précieux et ce qui serait une alliance performative”, a expliqué Brendan Hunt, un écrivain et co-créateur de Ted Lasso qui joue également le rôle de Barbe d’entraîneur. « Nous voulions trouver un moyen qui ne force pas et qui reflète l’ambiance actuelle où les athlètes utilisent davantage leur voix. »

Ashley Nicole Black, anciennement écrivain et correspondante sur Full Frontal avec Samantha Bee qui agit et écrit maintenant dans A Black Lady Sketch Show sur HBO, a écrit l’épisode.

Une fois que l’équipe créative a été constituée, ils ont dû décider qui protestait – et pourquoi ils étaient contrariés. Ils ont atterri sur un complot impliquant Sam Obisanya et leur sponsor de maillot fictif, Dubai Air.

Toheeb Jimoh, un jeune acteur britannique qui incarne Sam dans la série et soutient Manchester United dans la vraie vie, était ravi lorsque Jason Sudeikis lui a envoyé un message WhatsApp lui disant qu’il jouerait dans cet épisode.

“Je suis un grand croyant et un grand fan des personnes qui utilisent leur plate-forme pour inspirer le changement”, a déclaré Jimoh lors d’une récente conférence de presse pour Ted Lasso. “Je pense que l’activisme politique dans le sport, et dans tout ce que vous faites face au public, est extrêmement important et je le soutiens à 100%.”

Dans l’épisode, Sam a l’opportunité d’être le visage de la nouvelle campagne publicitaire de Dubai Air.

Les showrunners se sont installés sur Dubai Air parce qu’il aurait été plus difficile d’en faire une protestation sur un sujet avec un ennemi réel. En fin de compte, ils pensaient qu’il serait plus puissant d’avoir un visage moins spécifique en tant qu’antagoniste tout en s’inspirant de toutes les conséquences horribles et réelles de la cupidité des entreprises, des marées noires et de la corruption.

Avant que Sam n’apprenne tout cela, cependant, il est massivement flatté et il veut faire la campagne. Ses coéquipiers sont également enthousiastes à ce sujet et lui proposent des côtes douces et une blague sur la dégradation de l’annonce avec des graffitis enfantins une fois qu’elle est affichée à la station de métro.

Excité comme nous l’avons vu sur le sol, Sam partage la mise à jour avec sa famille. Mais son père lui dit rapidement que Dubai Air appartient à une compagnie pétrolière qui détruit l’environnement au Nigeria et empêche les gens d’y vivre et d’y survivre.

Le texte de son père dit : « Te voir choisir d’être un compère pour une entreprise qui a ruiné la vie de tant de personnes me brise le cœur.

C’est absolument dévastateur de voir à quelle vitesse l’énergie de Sam passe de la jubilation à l’écrasement. Cependant, c’est aussi ce qui rend cet épisode si authentique. Bien que l’intrigue aborde l’activisme, elle maintient également l’arc et le développement de Sam au cœur.

“Il s’agit d’un personnage confronté à de nouvelles connaissances qui le mettent dans une position très inconfortable”, a déclaré Brett Goldstein, un scénariste de la série qui joue également Roy Kent. «C’est une chose très racontable où – vous pouvez appeler cela de l’ignorance – mais il ne savait pas de quoi il avait fait partie. La plupart des gens ne le font pas. Mais une fois qu’il a la connaissance, que faites-vous de cette connaissance ? C’est un défi auquel nous sommes tous confrontés à un moment donné de cette vie. »

La décision de concentrer cet épisode sur Sam est particulièrement fascinante car lorsque nous le rencontrons lors de la première saison, nous avons eu de petites idées de ses penchants potentiels pour l’activisme politique.

J’ai commencé à regarder TED LASSO. Ted donne des soldats de plomb de l’armée comme inspirations à son équipe. Le jeune joueur nigérian Sam décline avec un sourire en disant : L’armée américaine ne m’inspire pas le même sentiment. Ted : L’impérialisme ?

Sam : L’impérialisme. C’était inattendu! – Viet Thanh Nguyen (@viet_t_nguyen) 5 août 2021

Dans le deuxième épisode de la série, Ted offre à Sam un petit soldat de plomb vert comme cadeau d’anniversaire pour le garder en sécurité. Sam refuse cependant, offrant une déclaration polie mais très sévère selon laquelle il n’a pas la même appréciation pour l’armée américaine ou, plus précisément, les symboles de l’impérialisme américain.

Avance rapide vers la deuxième saison et Sam doit décider s’il peut promouvoir une entreprise comme Dubai Air – peut-il prendre son argent, avoir son nom sur sa poitrine ou même jouer pour une équipe qui le fait ?

Heureusement, il joue pour une équipe avec un coach incroyablement empathique. À maintes reprises, nous avons vu le leadership de Lasso se refléter comme quelqu’un qui soutient l’équipe et ses objectifs plutôt que de dicter ce que ces objectifs devraient être. Cela permet plus de nuances et d’acceptation que ce qu’il aurait dans la plupart des équipes sportives professionnelles réelles.

“En raison de la nourriture qu’il a reçue de Ted et du soutien qu’il a reçu, il se sent suffisamment à l’aise pour prendre position”, a déclaré Jimoh. « Je pense juste que c’est génial. C’est un témoignage du travail que Ted a fait avec son équipe.

En fin de compte, dans un moment fort, Sam décide de prendre du ruban adhésif noir et de couvrir le logo Dubai Air. Il raconte à ses coéquipiers les horreurs de l’entreprise, qui a transformé sa maison en un “marais infernal et enflammé” et il ne portera plus jamais leur nom sur sa poitrine.

La question centrale de l’épisode devient alors de savoir si l’équipe le soutiendrait pendant qu’il poursuivrait cette manifestation.

Tout d’abord, ses coéquipiers d’origine nigériane s’emparent de la cassette et décident de le rejoindre. Sam dit au reste de son équipe qu’ils n’ont pas à le rejoindre mais – dans une charge dirigée par, de toutes les personnes, Jamie Tartt – chaque joueur choisit de participer également.

« C’est juste un message important sur l’alliance. C’est ce dont vous avez besoin. C’est comme ça qu’on se tient aux côtés de quelqu’un. C’est comme ça qu’on s’arrête », a déclaré Jimoh. «Je pense que c’est pourquoi les gens ne font pas ces grands stands. Ils ont peur du contrecoup. Ils ont peur d’être évités car il existe une version de cela où Sam aurait pu faire cela et l’équipe aurait pu le supprimer.

Après le match, Ted permet à Sam de prendre le micro lors de la conférence de presse pour prendre la décision.

Sam a déclaré aux médias qu’il n’était pas là pour parler du jeu, mais plutôt pour lancer un appel désespéré au gouvernement nigérian : mettre fin aux décennies de destruction de l’environnement causées par la compagnie pétrolière propriétaire de Dubai Air.

Alors qu’ils retournent aux vestiaires, Ted dit à Sam quelque chose qui résume assez bien l’épisode : “Faire la bonne chose n’est jamais la mauvaise chose.”

Dans l’ensemble, cet épisode parle de Sam en tant que personnage et de Jimoh en tant qu’acteur, ayant le courage de trouver leur voix. En réfléchissant à l’épisode avec For The Win, Jimoh n’a pas pu s’empêcher d’être ému. Il a souligné à quel point il était reconnaissant envers Sudeikis et les autres showrunners de lui avoir fait confiance pour gérer le scénario.

«Ils ont décidé qu’il était important pour eux de montrer cela et d’avoir un jeune homme noir pour assumer cette responsabilité, surtout à l’époque où nous sommes maintenant.

“Je ne peux pas les défendre assez.”

