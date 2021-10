Les créateurs latinos de TikTok comblent un vide et marquent l’histoire

TikTok bat YouTube en temps de visionnage moyen 0:43

. – L’une des plus grandes sources d’anxiété pour Alaina Castillo a été la lettre R.

Le R roulant est au cœur de l’apprentissage de l’espagnol et constitue l’un de ses défis les plus difficiles, en particulier pour ceux qui ne sont pas régulièrement exposés à la langue lorsqu’ils sont enfants.

C’est une leçon que la chanteuse de 21 ans a passé des années à apprendre à l’école et en dehors. Et c’est une leçon qui a porté ses fruits pour Castillo, en particulier sur TikTok, qui s’est efforcé d’embrasser et de nourrir ses créateurs hispaniques.

Le natif de Houston fait partie d’une communauté florissante de créateurs hispaniques et latinos qui se sont construit un large public grâce à des vidéos qui traduisent succinctement les traditions culturelles et l’histoire pour un public TikTok jeune et captif. L’un des principaux moteurs de cette croissance est le Covid-19, qui a forcé des millions d’Américains à perdre leur emploi et à se mettre en quarantaine pendant les premiers mois de la pandémie.

TikTok se qualifie de « bouée de sauvetage économique »

TikTok s’est qualifié de « bouée de sauvetage économique pour bon nombre de ses utilisateurs », selon un procès que la société a intenté contre le président de l’époque, Donald Trump, en août 2020 pour l’empêcher d’interdire l’application aux États-Unis. L’entreprise a défendu l’application comme un lieu où les gens peuvent s’informer sur des « problèmes graves, y compris des problèmes politiques » tels que la mort de George Floyd et le sort des travailleurs de la santé.

« TikTok est une fenêtre sur le monde qui nous entoure et au-delà, et nous avons vu des personnes de la diaspora latino et hispanique se connecter sur la plate-forme à travers des histoires et des expériences partagées », a déclaré Kudzi Chikumbu, directeur de la communauté des créateurs TikTok, à CNN par e-mail.

« Au cours de la dernière année, les gens ont vu davantage de leurs amis et de leur famille se refléter dans les vidéos souvent humoristiques, éducatives et divertissantes des créateurs de Latinx et ont été inspirés à les rejoindre. »

Des vidéos TikTok de la communauté latino, plus vues que jamais

Les vidéos TikTok de créateurs hispaniques sont également plus que jamais consommées.

Les hashtags TikTok #Latino, #Latina, #Familia et #Comida, entre autres, ont augmenté leur utilisation de plus de 185% depuis le Mois du patrimoine hispanique de l’année dernière, qui se déroule chaque année du 15 septembre au 15 octobre, selon les données partagées par La porte-parole de TikTok, Cynthia Dew. Les hashtags #Latino et #Latina totalisent plus de 62 milliards de vues combinées à ce jour, a ajouté Dew.

Des millions de ces vues appartiennent à Castillo, qui a rejoint TikTok il y a environ un an pour partager des chansons originales en espagnol et en anglais, ainsi que des reprises.

Quand il a commencé à faire de la musique, Castillo pensait qu’il chanterait en anglais. Cela a changé après que sa famille l’a encouragée à écrire des disques en espagnol après avoir appris la langue à l’école, a déclaré Castillo à CNN.

« Il y a beaucoup d’opinions différentes quand il s’agit de Latinos ou de personnes qui, comme moi, apprennent l’espagnol, alors j’ai décidé d’écrire des disques qui serviraient de pont entre les hispanophones et ceux qui veulent apprendre mais n’ont jamais été enseignés », a-t-il déclaré. dit. .

Latinas et histoires mexicaines exceptionnelles

Fernanda Cortes n’aurait jamais pensé qu’elle parlerait des volcans mexicains sur TikTok.

Au début de la pandémie, Cortes s’est retrouvé à parcourir TikTok pour la première fois et a remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de vidéos sur les Latinas faisant l’histoire qu’il a grandi en apprenant de sa mère, a-t-il déclaré à CNN. Deux de ces femmes étaient María Félix, une actrice de cinéma mexicaine des années 40, et Selena Quintanilla Pérez, la « reine de la musique Tejano » qui a été assassinée en 1995 à l’âge de 23 ans.

« J’ai décidé de faire ma propre série en l’honneur de ces Latinas et j’espère me connecter avec d’autres jeunes Latinas », explique Cortes, qui vit en Californie.

Certaines des femmes qu’elle a profilées sont la chanteuse LGBTQ + Chavela Vargas et Sylvia Rivera, une défenseure des communautés transgenres et LGBTQ + qui ont participé aux émeutes de Stonewall en 1969. Les affrontements entre la police et les manifestants devant un bar gay à New York, le Stonewall Inn , a enhardi une génération de militants à créer un mouvement pour les droits civiques.

« Si je peux aider à continuer l’héritage des femmes qui m’ont inspiré et j’espère qu’une certaine Latina trouvera mes vidéos et verra quelqu’un avec qui elle s’identifie et peut aussi être inspirée, c’est exactement ce que j’espère réaliser avec ma série « , a souligné Cortés.

« Volcans au Mexique » par TikTok

Cortes, 22 ans, originaire de Guadalajara (Mexique), a récemment commencé une série de vidéos dans lesquelles elle parle de différentes légendes et histoires mexicaines. L’un d’eux traite des légendes aztèques qui entourent Popocatepetl et Iztaccíhuatl, deux volcans près de Mexico.

Cortes a ouvert son compte TikTok en mars 2020 et a depuis accumulé plus de 500 000 abonnés et près de 31 millions de « j’aime ».

La culture mexicaine à travers la danse

À peu près au même moment, Matisse Azul Rainbolt a dansé devant environ 1,1 million de followers et 26 millions de « j’aime ».

De tous les objectifs que Rainbolt, 20 ans, s’est fixés quand il était jeune, faire du sport n’en faisait pas partie.

Ces objectifs étaient de faire sourire les gens et de partager leur culture et leur danse hispaniques, en particulier la danse folklorique, a-t-il expliqué à CNN par courrier électronique.

L’une des vidéos les plus populaires de Rainbolt depuis qu’elle a lancé son TikTok en avril 2020 la montre danser dans des robes de différentes régions du Mexique, notamment Jalisco, Yucatán et Veracruz.

Dans d’autres vidéos, Rainbolt, dont les grands-parents sont originaires de Chihuahua (Mexique), interprète des chorégraphies folkloriques célèbres telles que « El Huizache ».

« C’est un sentiment incroyable de savoir que tant de gens soutiennent la culture mexicaine. Je me souviens de plusieurs fois au primaire, au collège et au lycée où on se moquait de moi parce que je faisais du folklorico ou que je portais des robes traditionnelles lorsque je dansais. La communauté TikTok a eu une réponse incroyablement positive à mes vidéos, ce qui me fait, ainsi que d’autres hispaniques, me sentir aimés et accueillis », a-t-il déclaré.

Une union parfaite

Au cœur de la raison pour laquelle les Hispaniques sont attirés par TikTok, il y a l’importance que la communauté en ligne accorde à l’identité individuelle et à l’interaction sociale directe, a déclaré Alcides Velasquez, professeur adjoint au département d’études en communication de l’Université du Kansas.

La communauté hispanique a tendance à concentrer son intérêt pour les médias sociaux sur des applications qui permettent la création et la consommation de contenu visuel, comme TikTok, a déclaré Velásquez, dont la recherche comprend les médias sociaux et l’activisme politique et la participation des Latinos aux États-Unis.

« Ces types d’applications et le contenu qui est partagé à travers elles sont devenus une partie de plus en plus importante de la manière dont les membres de différents groupes sociaux représentent leur identité », a expliqué Velasquez par e-mail.

L’une des façons dont TikTok a aidé les Hispaniques à représenter leur identité consiste à utiliser des autocollants spécialement conçus, tels qu’une couronne, un piment et un avocat, que les créateurs peuvent placer sur leurs vidéos, a déclaré la société. Cette année, TikTok a également lancé une série de vidéos en direct avec des créateurs latinos célébrant des thèmes tels que « La Comida » ou « La Cultura Pop », a déclaré la société.

Découvrez les conseils de voyage de ce gourou de TikTok 2:59

famille latine

Un hashtag que TikTok a approuvé au cours des deux dernières années, et qui capture le cœur de la culture hispanique, est #FamiliaLatina. L’importance de la famille et son influence sur les habitudes des médias sociaux ne peuvent être sous-estimées, a déclaré Velasquez.

« En ce qui concerne la façon dont les Latinos sont introduits dans la culture latino, la famille reste la source la plus importante », a-t-il ajouté.

Parmi les utilisateurs hispaniques de TikTok, Gipsy Rodríguez, 24 ans, comprend vraiment à quel point la famille est importante.

Rodríguez gère le compte TikTok moda2000, du nom du magasin de vêtements détenu et exploité par Rodríguez et sa famille à Anaheim, en Californie. L’entreprise est peut-être mieux connue pour la vente de robes de quinceanera ornées qui sont utilisées dans le rituel de passage à l’âge adulte dans certaines cultures hispaniques et qui marquent l’entrée d’une fille dans l’âge mûr.

La tradition séculaire des quinceañeras a commencé comme une cérémonie pour présenter les filles à la société à l’âge de 15 ans et signaler qu’elles étaient prêtes pour le mariage.

« En raison des réseaux sociaux, les célébrations de la quinceañera sont devenues plus populaires qu’aujourd’hui, plus que jamais, les filles décident de faire la fête et d’aller plus loin », a déclaré Rodríguez. « Ce n’a pas été un processus (ni) un voyage facile, mais cela a été gratifiant parce que chaque jour où nous allons au travail, nous éclairons le visage de quelqu’un, ses rêves deviennent réalité et, surtout, créons des souvenirs avec sa famille tout en célébrant sa culture. »

Mouvements d’argent

Après avoir perdu son emploi début 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, l’un des amis de Jesús Morales lui a présenté TikTok et une communauté qui allait finir par changer sa vie.

Le 24 août 2020, Morales a pris 100 $ US et en a fait don à un vendeur de rue local après s’être inspiré de l’utilisateur de TikTok Viridiana Serrano, qui était devenue célèbre pour ses vidéos donnant de l’argent aux vendeurs de rue.

Morales, 24 ans, est le créateur de juixxe, un compte TikTok lancé début 2020 où il partage des vidéos de lui-même rencontrant des fournisseurs du sud de la Californie. Il a une audience de 1,3 million de followers et a depuis collecté plus de 130 000 $ qu’il a distribués aux vendeurs grâce à la générosité des utilisateurs de TikTok, a-t-il déclaré à CNN par e-mail.

Ce soutien est également venu de TikTok lui-même.

Morales, dont la famille est originaire de San Luis Potosí, (Mexique), a été inclus dans la deuxième génération de Latinx TikTok Trailblazers, un groupe de créateurs surnommé « la prochaine génération de leaders du divertissement numérique Latinx, nommés par la communauté pour leur créativité, leur passion et authentique », a déclaré la société dans un communiqué de presse le mois dernier.

TikTok s’est également associé à la Hispanic Heritage Foundation via #CrezandoconTikTok, un fonds de subvention de 150 000 $ visant à soutenir 30 petites entreprises latino-américaines à travers les États-Unis, a indiqué la société.

Montrer la lutte et les histoires des vendeurs de rue

La réponse positive à ses vidéos et la générosité de la communauté TikTok ont ​​été une surprise totale, a déclaré Morales.

« Les vendeurs de rue ont souvent été ignorés, mais ces vidéos font ressortir certaines de leurs histoires et de leurs luttes », a-t-il déclaré.

Dans l’une des vidéos les plus visionnées de Morales, on peut le voir remettre 20 000 $ en espèces à un vendeur.

Le vendeur, nommé Jesús, « a été enregistré comme traqué par un groupe de garçons tard dans la nuit » et cela a brisé le cœur de Morales, a-t-il déclaré.

« Je pense que la communauté que vous regardez peut s’identifier ou se connecter avec ces fournisseurs d’une manière ou d’une autre », a déclaré Morales. « La communauté en ligne est extrêmement puissante et votre soutien montre vraiment la force de l’unité au sein d’une communauté. »