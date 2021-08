Les créateurs se plaignent des problèmes de démarrage des abonnements Apple Podcasts

Un nouveau rapport indique que le service d’abonnement Podcast d’Apple connaît un début difficile.

Depuis le bord :

Mais dans les mois qui ont suivi l’annonce d’Apple Podcasts, les podcasteurs ont déclaré que la plate-forme leur avait échoué de diverses manières. Pour une entreprise qui est fière de ses fonctionnalités, de son design et de sa facilité d’utilisation, le lancement raté du nouveau backend est un gâchis. Les podcasteurs disent qu’Apple Podcasts Connect, qu’ils sont tenus d’utiliser pour profiter des abonnements, a une interface déroutante qui conduit souvent à des scénarios d’erreur de l’utilisateur qui les obligent à cingler Apple à toute heure de la journée dans une panique – l’intégralité d’un podcasteur show était apparemment archivé jusqu’à ce qu’Apple intervienne pour aider et expliquer ce qui s’est passé.

Apple a annoncé son service d’abonnement Podcasts en avril, qui permet aux utilisateurs de s’inscrire à des abonnements de podcast premium pour accéder aux avantages offerts par les créateurs tels que l’écoute sans publicité. Depuis son lancement, cependant, il y a apparemment eu quelques problèmes.

Selon le rapport, un bogue de téléchargement automatique dans l’application a entraîné une baisse de 31 % des téléchargements au cours de l’été, avec d’autres problèmes signalés concernant les bibliothèques de podcasts et les abonnements. Les créateurs disent également que le téléchargement sur Apple est gênant :

“Apple aborde la question du point de vue d’une grande entreprise”, déclare un responsable de podcast d’une émission indépendante, qui préfère rester anonyme en raison de la nature sensible de sa relation avec Apple. “Je pense qu’il est plus difficile pour eux de penser à des émissions indépendantes plus petites qui ont si peu de personnes dans le personnel. C’est un concept tellement étranger pour eux; ils sont Apple.” Ce responsable dit qu’il a passé des jours à dépanner la plate-forme et qu’à un moment donné, il a attendu une nuit complète pour qu’un épisode soit traité sur le backend, auquel cas son contenu était déjà daté. Lors d’une autre soirée récente, ils ont déclaré avoir téléchargé leur contenu exclusif sur Patreon dans les cinq minutes, mais ont ensuite attendu des heures qu’il soit traité sur les podcasts Apple.

Apple a récemment annoncé que les créateurs utilisant la plate-forme gagneraient une commission de 100 % sur chaque abonnement qu’ils obtiendraient jusqu’en novembre, soit le double de la prime unique habituelle de 50 %.

