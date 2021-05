Les créatures de chasse par le son ne sont pas la seule menace dans la bande-annonce de A Silent Place 2 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

La dernière bande-annonce de A Quiet Place 2. L’attente est terminée et la suite du film d’horreur acclamé de 2018 sortira en salles le 18 juin. Cet épisode montrera à la famille Abbott que les redoutables créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces.

«Il y a des gens qui valent la peine d’être sauvés», dit Evelyn, à nouveau jouée par Emily Blunt, dans cet aperçu qui a également la présence de Cillian Murphy, le protagoniste de Peaky Blinders qui est la grande signature de cette suite. Une suite dans laquelle, comme le prévient la bande-annonce, «le silence ne suffit plus».

Écrit et réalisé par John Krasinski, protagoniste et réalisateur de la première partie, cette suite suit les conséquences des événements fatals que le clan a vécu dans le volet précédent. Evelyn et ses enfants, Regan et Marcus, luttent pour survivre. En rencontrant un autre survivant, Emmett leur montrera que les autres menaces sont tout aussi dangereuses que les bêtes orientées vers le bruit.

La première de A Quiet Place 2 marque le retour de Paramount Picures en salles. Depuis le déclenchement de la pandémie, la dernière cassette de studio à sortir en salles était Sonic, le film, sorti avant les verrouillages en mars. Le film d’horreur a été l’un des premiers à être touché par COVID-19, puisque sa première était prévue pour la mi-mars de l’année dernière.

Malgré la promotion effectuée, Paramount a décidé de conserver les droits du film et de ne pas le diffuser sur les plateformes de streaming. Sa création a été reportée à septembre de l’année dernière, pour la reporter plus tard à avril de celui-ci et, ensuite, à septembre. Enfin, la société a choisi d’avancer son lancement jusqu’en juin, devenant ainsi l’un des blockbusters de la saison estivale.

Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe reviennent en tant que protagonistes, en plus de l’apparition de John Krasinski à travers des scènes de flashback. Cillian Murphy rejoint cette suite, aux côtés de Djimon Hounsou.

Source: Cependant