Les créatures d’oiseaux violets et les têtes de pierre géantes de Loki expliquées par le concepteur de la production

Spoilers ci-dessous pour tous ceux qui n’ont pas encore regardé le cinquième épisode époustouflant de Loki, “Journey Into Mystery”. Être averti!

Aussi agréable, excitant et fou que les quatre premiers épisodes de Loki étaient sur Disney +, la mise a décuplé avec l’avant-dernier volet de la saison 1 “Journey Into Mystery”, dont le propre titre était un lien énorme avec l’histoire du personnage sur la page. L’épisode était rempli des branchies de Tadpole Thor avec des références à la fois au canon MCU et à la tradition de Marvel Comics, mais il y avait quelques détails visuels qui ont curieusement fait se gratter la tête: ces têtes de pierre géantes et les créatures d’oiseaux à tête sphérique qui couraient. Heureusement, nous avons maintenant une explication pour les deux.