Les crédits d’Epic Games parmi nous dans les notes de mise à jour des imposteurs de Fortnite

Image : Jeux épiques

S’il marche comme Among Us, parle comme Among Us et fait des charlatans comme Among Us, il a probablement été à tout le moins inspiré par le succès fulgurant du jeu de société de meurtre et mystère d’Innersloth. Epic Games s’en tient enfin à cela dans les notes de mise à jour pour une nouvelle mise à jour du mode Imposteurs de Fornite.

« La v18.20 apporte des améliorations à Impostors, le mode de jeu inspiré de Among Us d’Innersloth ! lit le début de la dernière série de notes de mise à jour. Epic Games n’élabore pas au-delà de cela, ni ne mentionne le jeu ou le studio indépendant derrière lui nulle part ailleurs dans la publication. Le mode de jeu Fortnite Impostors lui-même ne semble toujours pas créditer l’un ou l’autre.

Pourtant, il s’agit d’un progrès par rapport au mois d’août, lorsqu’Epic Games a révélé le mode sans reconnaître du tout ses similitudes flagrantes avec Among Us. Dans le jeu indépendant de 2018 qui a éclaté l’année dernière au milieu de la pandémie, vous courez autour d’un navire en accomplissant des tâches tandis qu’un adversaire sélectionné au hasard est chargé de tuer furtivement tout le monde à bord. À intervalles réguliers, vous vous réunissez pour voter sur qui vous pensez que le tueur est. Fortnite Impostors est, battement pour battement, presque exactement la même chose.

Naturellement, Epic libérant le mode knock-off sans offre de collaboration, ni même un remerciement, en a frotté certains à Innersloth dans le mauvais sens. « Nous n’avons pas breveté la mécanique de l’entreprise Among Us », a tweeté le co-fondateur Marcus Bromander à l’époque. « Je ne pense pas que cela mène à une industrie du jeu saine. Est-ce vraiment si difficile de mettre 10 % d’efforts en plus pour y apporter votre propre touche ? »

Cela n’a pas aidé que Fortnite ait l’habitude de faire des croisements avec d’autres créateurs, ainsi que d’avoir des antécédents d’être accusé d’avoir copié les idées d’autres personnes, qu’il s’agisse de danses emotes ou de modes de jeu entiers. Pourtant, d’autres ont fait valoir que Among Us a lui-même un concept de base basé sur des idées popularisées par des gens comme Mafia et Werewolf, même s’il est indéniable que le succès éclatant de Among Us en 2020 semblait être l’impulsion claire derrière une nouvelle vague de ces types de jeux.

G/O Media peut toucher une commission

Maintenant, grâce à Epic Games, nous connaissons la vraie réponse.

Mise à jour : 10/12/2021, 12 h 22 HE : Epic a suivi les notes de mise à jour d’aujourd’hui avec un tweet taquinant un crossover officiel de Fortnite et Among Us dans le futur.