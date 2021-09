Les crédits d’ouverture de la série Netflix Live-Action ‘Cowboy Bebop’ ne s’éloignent pas de l’original à TUDUM

Cowboy Bebop est de retour dans un tout nouveau support, mais en un coup d’œil, vous ne remarquerez peut-être même pas la différence. Samedi, Netflix a révélé la séquence de titre d’ouverture de l’adaptation en direct de la série animée bien-aimée. Il s’agit pratiquement d’un remake plan par plan de la séquence de titre animée originale, cette fois avec des acteurs de premier plan jouant les rôles.

Cowboy Bebop est l’une des séries animées les plus emblématiques de la fin des années 1990 – et du début des années 2000 aux États-Unis, car elle a commencé à être diffusée sur Adult Swim à l’époque. L’histoire de science-fiction mélancolique est sans doute mieux connue pour son générique d’ouverture, qui présente un air jazzy appelé “Tank!” de Yoko Kanno jouant sur une séquence rétro pleine de silhouettes et de cadres coulissants. C’est ainsi que de nombreux fans ont découvert le point de vue de John Cho sur Spike Spiegel. Netflix a montré samedi la séquence de titres en direct dans le cadre de son événement de fans virtuels TUDUM.

Cowboy Bebop se déroule dans un avenir où l’humanité a maîtrisé les voyages spatiaux interplanétaires et colonisé la majeure partie du système solaire. Il s’articule autour d’une petite équipe de chasseurs de primes – Spike, Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda). Les trois parcourent le système solaire à la recherche de criminels dans un vaisseau spatial appelé Bebop.

La série originale a progressivement révélé que Spike avait un passé sombre dans le monde criminel et que son ancien partenaire était désormais son ennemi juré, Vicious. Vicious sera interprété par Alex Hassell dans l’adaptation en direct, tandis qu’Elena Satine incarnera Julia, la femme qui s’est interposée entre eux dans le passé.

L’adaptation sera une série originale de Netflix, mais elle attire de grands noms et des talents dans les coulisses pour s’assurer que tout se passe bien. Selon un rapport de Variety, Makoto Asanuma, Shin Sasaki et Masayuki Ozaki produiront pour Sunris Inc. tandis que Marty Adelstein et Becky Clements produiront pour Tomorrow Studios. André Nemec est producteur exécutif et showrunner, avec les EP Jeff Pinkner, Josh Appelbaum, Scott Rosenberg, Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg et Christopher Yost. Le réalisateur de la série animée originale Shinichirō Watanabe est consultant sur l’adaptation.

Les fans sont sceptiques quant au traitement en direct de Cowboy Bebop depuis l’annonce du projet, et beaucoup le sont toujours. Cependant, quelques-uns sur les réseaux sociaux ont déclaré que la séquence de titres était suffisante pour enfin les remplir d’un optimisme prudent. Ils n’auront pas à attendre plus longtemps pour voir si cette confiance n’a pas été placée – la première de Cowboy Bebop en direct le vendredi 19 novembre sur Netflix.