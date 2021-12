Les crédits No Way Home pourraient avoir une énorme surprise

C’est la semaine que les fans de Marvel attendaient. Nous avons eu ce niveau de battage médiatique depuis la mi-avril 2019, lorsque Avengers: Endgame a livré la finale de la saga Infinity de Marvel. Techniquement, Spider-Man: loin de chez soi a conclu la phase 3, nous faisant passer à la phase 4. Mais Fin du jeu est le film qui a mis fin à l’ensemble de l’arc MCU jusqu’à ce point. Spider-Man: No Way Home s’annonce comme un film aussi important que Fin du jeu en ce qui concerne l’intérêt des fans. Ce n’est peut-être pas aussi important pour l’histoire globale du MCU, étant donné que nous en sommes aux premiers jours de la phase 4. Mais les fans de MCU sont désespérés de le voir. Et il s’avère que Spider-Man: No Way Home pourrait offrir une énorme surprise au générique: la bande-annonce que nous mourons tous d’envie de voir.

Remarquez, quelques spoilers No Way Home et MCU Phase 4 pourrait suivre ci-dessous.

Les scènes de crédits de Spider-Man: No Way Home ont fuité il y a longtemps

La raison pour laquelle tant de gens veulent voir No Way Home est assez simple. Il s’agit d’une histoire de Spider-Man différente de tout ce que Sony pourrait raconter à lui seul. C’est le résultat d’années de construction du personnage de Peter Parker de Tom Holland qui a permis à Sony et Marvel de transformer No Way Home en un film multivers.

Le multivers de Marvel fait de No Way Home le premier film Spider-verse en direct. Ce sont les fuites de Tobey Maguire et Andrew Garfield qui ont rendu No Way Home si attrayant pour les fans. Mais l’aspect Maguire-Garfield du nouveau film Spider-Man n’est qu’une des grandes fuites de No Way Home.

Nous avons également entendu parler de quelques gros camées dans le film. Je ne parle pas des cinq méchants des précédents films Sony. Les méchants sont déjà apparus dans de nombreuses bandes-annonces, spots télévisés, reportages et scènes complètes de No Way Home que Sony a publiées. No Way Home proposera encore plus de superbes camées, avec les scènes post-crédits susceptibles de présenter certains de ces personnages surprises.

De plus, nous avons appris la mort déchirante dans le film. Nous savons comment le film se termine et ce que tout cela signifie pour le MCU, y compris des émissions comme Hawkeye.

Mais il s’avère que les crédits Spider-Man: No Way Home pourraient comporter une autre grande surprise. Et c’est celui qui n’a rien à voir avec l’intrigue du film.

Aussi grand que No Way Home soit un film de Spider-Man, cela pourrait ne pas signifier autant pour le scénario général de la phase 4 du MCU. C’est parce que c’est un film que Marvel ne contrôle pas totalement. Au lieu de cela, c’est le prochain film multivers de Marvel qui devrait apporter des développements importants pour la phase 4.

La première bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café qui se lit « Pour Fox Sake » dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

Je dis depuis des mois que Doctor Strange dans le multivers de la folie est le titre MCU Phase 4 le plus excitant que nous connaissions. Et toutes les fuites de Doctor Strange 2 que nous avons vues jusqu’à présent l’indiquent. De plus, Marvel travaille sur de nombreux reshoots, y compris plusieurs gros camées.

Doctor Strange 2 aurait dû être créé en mars, mais Marvel l’a repoussé au 6 mai 2022. Cela signifie que nous devrions bientôt voir la première bande-annonce de la suite. Et c’est ce que prétendent les dernières rumeurs de Spider-Man: No Way Home. Apparemment, la première bande-annonce de Multiverse of Madness de Marvel jouera à la fin des crédits Spider-Man: No Way Home.

#EXCLUSIF : les sources de Cinema Review sont fières d’annoncer que la bande-annonce de #DoctorStrangeintheMultiverseofMadness sera en fait la deuxième scène post-crédits de #SpiderManNoWayHome ! Nous ne savons pas quand la bande-annonce sera rendue publique. pic.twitter.com/lPyQmmINOs – Cinéma revu (@ReviewedCinema) 12 décembre 2021

Il n’y a aucun moyen de vérifier l’affirmation ci-dessus, mais il est tout à fait logique de voir la bande-annonce de Doctor Strange 2 après les crédits Spider-Man: No Way Home. Le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) est un personnage important dans No Way Home, et il fera partie intégrante de l’intrigue. Cumberbatch n’aura peut-être pas beaucoup de temps à l’écran, mais il n’y a pas d’action multivers dans No Way Home sans ses actions.

Il est sûr de dire que Strange voudra explorer davantage les menaces multivers après No Way Home. Après tout, ce n’est pas seulement le sort Spider-Man qui a déclenché le multivers. Les événements de WandaVision, Loki et What If… ? sont également des éléments clés de l’intrigue multivers. Et Doctor Strange 2 explorera davantage cela.

Séparément, une autre fuite de No Way Home indique que le film dure 2 heures et 18 minutes, avec un générique de 14 minutes. Cependant, il n’y a aucune mention d’une bande-annonce surprise.

Nous saurons bientôt si la fuite de la bande-annonce des crédits de Spider-Man: No Way Home est exacte, car la première du film approche à grands pas.