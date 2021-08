Les crèmes trouvent leur essence sur les « roues de feu »

Quatre mois avant Les Beatles ont fait leur offre pour le meilleur double album de 1968, Crème fait le leur. Roues de feu, le disque qui a introduit le classique “White Room” et d’autres grandes performances du trio rock, était nouveau dans les magasins de disques britanniques le 9 août 1968 et est devenu une véritable bizarrerie dans les charts. Mais en termes de ventes, Cream était en feu.

Dans un premier exemple de ce que nous appellerions maintenant le multi-formatage, Polydor a sorti à la fois un seul disque, In The Studio, qui comprenait “White Room” ainsi que “Sitting On Top Of The World”, “Politician” et “Born Sous un mauvais signe » ; et une double édition avec cet ensemble et le disque Live At The Fillmore, enregistré lors de trois concerts différents à la salle en 1968. Outre leur reprise de Loup hurlant“Sitting On Top Of The World”, Cream a rendu hommage au blues avec des versions de “Spoonful”, une autre reprise de Wolf, bien qu’écrite par Willie Dixon et bien sûr, l’épopée “Crossroads” de Robert Johnson.

Écoutez le meilleur de Cream sur Apple Music et Spotify, avec des extraits de Wheels Of Fire et de l’intégralité de leur catalogue.

Le 13 juillet, Wheels Of Fire figurait sur la liste des best-sellers Billboard au n°54. Quatre semaines plus tard, le 10 août, il a dominé les charts américains, enlevant de manière incongrue The Beat of the Brass de Herb Alpert & the Tijuana Brass du sommet pour commencer une série de quatre semaines au n ° 1. Au Royaume-Uni, dans le classement du 17 août, Cream n’avait pas une entrée dans le classement des albums, mais deux. Le disque simple grimperait au n ° 7 au cours de sa deuxième semaine, tandis que le double a finalement atteint le n ° 3.

Chris Welch dans Melody Maker a donné un ton approbateur avec sa critique du LP. “Si les Cream ont été décevants dans le passé, si les fans ont senti que leur esprit et leur essence n’avaient pas été correctement capturés”, a-t-il écrit, “Wheels Of Fire, leur double album tant attendu, est suffisant pour restaurer la foi de le disciple le plus errant.

