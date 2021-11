Lando Norris a déclaré que les crevaisons soudaines que lui et d’autres pilotes avaient subies lors du Grand Prix du Qatar étaient potentiellement « dangereuses » et a exhorté le fournisseur de pneus Pirelli à « améliorer les pneus ».

Le pilote McLaren occupait la quatrième place lorsqu’il a subi une crevaison du pneu avant gauche au 49e tour et a été contraint de rentrer au stand. Il roulait sur un train de pneus durs qui avait fait 24 tours à l’époque.

Interrogé sur ce qui a pu causer l’échec inattendu, Norris a répondu : « C’est évident de quoi il s’agit. Je ne peux tout simplement pas le dire.

Le composé qui a échoué sur la voiture de Norris était l’approvisionnement Pirelli le plus difficile pour n’importe quelle manche de F1. Norris a déclaré que cela aurait dû durer plus longtemps avant d’échouer.

« Vous ne vous attendez pas à ce que le pneu explose », a-t-il déclaré. « Surtout pas sur le pneu dur, nous n’étions même pas si loin dans le relais.

« Sur chaque piste, vous prenez soin des pneus car les pneus s’usent un peu. Mais vous ne vous attendez pas à ce qu’il lâche soudainement complètement.

Norris a déclaré que les échecs étaient « assez dangereux » et « ne devraient tout simplement pas se produire ». Les quatre pilotes ont évité les accidents et certains ont pu terminer la course. Mais, a souligné Norris, « s’il y avait un mur là-bas, cela aurait pu être beaucoup, beaucoup plus dangereux. »

« Ils devraient améliorer les pneus », a poursuivi Norris. « C’est dangereux pour nous en tant que conducteurs, n’est-ce pas ? Nous risquons donc beaucoup à chaque fois.

« Si nous ne pouvons tout simplement pas conduire une Formule 1 sur le circuit, alors que pouvez-vous faire ? Je n’ai même pas fait un très long relais – 20 tours, 25 tours, peu importe – je devrais encore pouvoir piloter le circuit.

L’échec de la voiture de Norris s’est produit un week-end au cours duquel McLaren était sur le point de prendre la tête du championnat de son rival Ferrari pour la première fois en quatre courses.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Il a dit que McLaren avait un bon rythme de course autour de Losail. « J’en étais très content et j’ai pu pousser beaucoup avec la voiture et nous aurions dû être P4. Je pense que si nous avions tout bien fait, nous aurions peut-être pu défier pour P3, mais c’est un défi, c’est Fernando [Alonso] en P3, donc je ne m’attends pas à un dépassement facile si j’essayais.

« Mais nous devrions avoir beaucoup plus de points que Ferrari aujourd’hui et au moins récupérer quelque chose. Je sais qu’ils ont un long chemin à parcourir et encore plus loin maintenant. Mais ils l’ont fait parce qu’ils le méritaient et qu’ils étaient leur propre performance. Mais quand vous avez des jours comme aujourd’hui, vous ne pouvez rien faire et c’est vraiment nul.

George Russell, un autre des quatre pilotes à avoir subi une crevaison, pense que cela s’est produit en raison de la force avec laquelle il avait poussé pour compenser le manque de rythme de Williams.

Russell n’a également eu « aucun avertissement » de l’échec, mais a déclaré « pour être honnête, nous l’avions prévu avant la course ».

« C’était littéralement juste l’épaule extérieure de cet avant-gauche qui était la limitation », a-t-il expliqué. « Donc probablement 10 centimètres de l’extérieur avant gauche et cela irait littéralement à un moment donné si nous continuions à le pousser.

« Mais la raison en est que nous n’avions tout simplement pas assez de rythme aujourd’hui. Les virages à grande vitesse où il faut gérer, les virages menant aux lignes droites, les gars étaient déjà juste derrière moi dans les virages à grande vitesse. Donc, si je réussissais plus, ils m’auraient juste rattrapé, peu importe.

« Donc, il n’y a pas de quoi être déçu en ce qui concerne la crevaison. C’était juste un facteur de manque de vitesse sur le reste du tour.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix du Qatar 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Qatar 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :