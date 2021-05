Les crevettes mantes lancent des coups de poing mortels à peine 9 jours après la naissance – .

Les bébés animaux sont souvent adorables, mais cela dément le fait que beaucoup naissent avec des compétences de survie assez intenses. Cela est particulièrement vrai pour les créatures qui ne nourrissent pas leurs petits, car les nouveau-nés doivent se débrouiller seuls dès qu’ils sont mis au monde. Une nouvelle étude sur la tristement célèbre crevette mante révèle que pour de nombreuses espèces, la crevette mante nouveau-née a un sérieux coup de poing environ une semaine après l’éclosion, bien que sa force ne soit rien comparée à celle de ses parents.

La recherche, qui a été publiée dans le Journal of Experimental Biology, a examiné les larves de plusieurs espèces différentes de crevettes mantes et a révélé que beaucoup d’entre elles présentent des capacités incroyables aussi peu que neuf jours après l’éclosion. Les crevettes mantes sont réputées pour leurs incroyables capacités de frappe et de harponnage. Les crevettes mantes adultes peuvent accélérer leurs appendices pliés si rapidement qu’elles créent une poche d’air lorsqu’elles frappent. Il s’avère que cette capacité est présente même chez les plus jeunes crevettes mantes.

Les crevettes mantes sont capables de leurs incroyables exploits de poing grâce à un mécanisme en forme de ressort intégré à leurs pattes avant. L’exosquelette de la crevette se déforme en fait, retient l’énergie stockée, puis la libère comme un élastique en même temps dès que la crevette décide qu’il est temps de passer à l’action. En raison de la nature transparente des crevettes mantes en particulier des jeunes, les chercheurs ont pu étudier ce mécanisme en détail, mais il ne répond pas à toutes les questions que les scientifiques se posent sur les différentes espèces.

En étudiant les minuscules crevettes, les auteurs de l’article révèlent que les crevettes mantes juvéniles aussi petites qu’un grain de riz possèdent la même capacité de poinçonnage que leurs parents. Ils peuvent l’utiliser pour maîtriser de minuscules proies qu’ils doivent consommer pour grandir et devenir un véritable artiste KO poids lourd. Cependant, la vitesse à laquelle les bébés crevettes frappent n’est pas du tout proche de la puissance qu’ils auront éventuellement, ce qui est un mystère pour les scientifiques.

Parce que les bébés crevettes sont plus petits mais utilisent un mécanisme à ressort similaire dans leurs jambes, on pourrait penser qu’ils pourraient frapper encore plus rapidement, mais avec moins de force globale, par rapport aux adultes. Cela ne semble pas être le cas, et l’équipe de recherche propose quelques hypothèses sur les raisons pour lesquelles cela pourrait être.

“Théoriquement, ils devraient produire l’accélération la plus élevée, mais nous ne trouvons pas cela”, a déclaré Jacob Harrison de l’Université Duke, auteur principal de l’ouvrage, dans un communiqué. «Il y a des limites à ces structures à ressort et à loquet que nous ne comprenons pas entièrement, mais chaque fois que la biologie s’éloigne des modèles théoriques, elle met en évidence des domaines assez intéressants à apprendre.

Une possibilité est que la résistance à l’eau est tout simplement trop forte pour être surmontée pour les petites crevettes, ce qui réduit la vitesse à laquelle elles frappent. Une autre théorie est que la puissance de poinçonnage actionnée par ressort de la crevette est améliorée à mesure qu’elle grandit en raison des chances dans son exosquelette ou d’autres parties.

